Luchi Crafts: manualidades de calidad

Soy Licenciada en Cs Biológicas de la UBA, carrera que disfrute mucho cursar y me dejó grandes amigos, pero no pude encontrar mi lugar en el ámbito laboral de las diferentes oportunidades que se me presentaron.

Años después hice la Especialización en Bromatologia y Alimentos pero hacia un tiempo que ya venia elaborando la idea de realizar mi propio emprendimiento y poder manejar mis horarios y tener mas tiempo para estar con mi hija.

¿Cómo nace Luchi Crafts?

Desde chica me encanta hacer todo tipo de manualidades, crear con las manos, pintar y dibujar, tejer y bordar. Pero siempre lo vi como un hobbie. Cuando me reencontré con la cerámica me di cuenta que realmente me hacia feliz, disfrutaba un montón cada clase, sentada en el torno o pintando con engobes y esmaltes.

No veía la hora de que fuera miércoles para ir al taller y la clase se me pasaba volando!. Fue cuando consideré vender los productos que iba diseñando. Todo esto sucedió hace poco mas de un año y en ese entonces dictaba talleres de bordado a mano, con lo cual quise buscar un nombre que pudiera involucrar ambas áreas.

¿Qué nos ofrece Luchi Crafts?

La propuesta es brindarle al cliente vajilla de cerámica artesanal con diseño exclusivo y que encuentre productos diferentes a los que esta acostumbrado a ver en el mercado.

¿En qué te inspiras?

Durante el transcurso del primer año fui explorando diferentes técnicas para la decoración de las piezas. Sin dudas lo que mas me gusta es el esgrafiado, que le da a la pieza un acabado mas rústico, es super artesanal y me resulta muy terapéutico trabajar las piezas de dicha manera.

¿En dónde realizas tu trabajo?

Empecé alquilando un taller en Colegiales, luego me amplié a uno en Palermo y al poquito tiempo surgió la oportunidad de armar mi propio espacio en Belgrano. Allí es donde ocurre la magia. Las piezas las hago desde cero, con arcilla liquida conocida como barbotina y todo el decorado y esmaltado de las mismas.

A mis productos los fui diseñando en torno para que sean únicos; mi ultima incorporación fueron los mates Buenos Aires, a los que les di forma piramidal. Hace poco, hice una modificación de la tienda online en la que le di nombre a todos mis productos, elegí para eso provincias de la Argentina que fui conociendo en distintos viajes.

Conoce más en www.luchicrafts.com o en su perfil de Instagram.