LULEÅ ES RECONOCIDA COMO BEST FOR THE WORLD 2022 POR SU IMPACTO EN EL ÁREA DE COMUNIDAD

Luleå, la marca de indumentaria especializada para la práctica del yoga, fue nombrada Empresa B Best for the World 2022 en reconocimiento a su impacto positivo excepcional en el área de Comunidad. Best for the World es una distinción concedida por B Lab a las Empresas B Certificadas, cuyas puntuaciones de impacto B verificadas en las cinco áreas de evaluación (comunidad, clientes, medio ambiente, gobernanza y trabajadores), se sitúan en el 5% superior de todas las Empresas B de su respectivo grupo de tamaño. Actualmente, hay más de 5.000 Empresas B en 80 países (170 están en Argentina) y 155 industrias, unidas por un objetivo común: construir un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta.

Luleå ha alcanzado este reconocimiento gracias a iniciativas tales como:

Un sistema de donaciones constantes desde el cual luleå se compromete a destinar - como mínimo- el 2% de todas sus ventas a distintas organizaciones y/o acciones solidarias. Además, le otorga al cliente la posibilidad de seleccionar a cuál de las ONGs con las que trabaja luleå, desea enviar la donación por su compra. A su vez, la empresa financia a Kula Earth, una asociación civil que fundó junto a la comunidad yogui, para fomentar la educación y el activismo ambiental.

Un circuito de micro distribución, con pequeños revendedores. Éste permite generar oportunidades de microemprendimiento a través de una red de distribución de representantes de ventas independientes. La empresa también les brinda capacitación continua sobre la marca, el producto y las operaciones, incluyendo distintas habilidades para que el emprendimiento tenga éxito.

La confección de las prendas en condiciones justas, libres y dignas para todas las personas que trabajan en la empresa.

La toma de decisiones comprometida y cuidada con respecto al impacto social y ambiental en el sistema de producción y distribución.

“Estamos muy felices por este reconocimiento, es muy importante para todo el equipo ya que como empresa nos esforzamos y trabajamos para ser genuinamente responsables, con las personas y el medio ambiente, y a su vez, buscamos inspirar a otras empresas latinoamericanas en la misma dirección” expresó Mercedes Calo Stapich, creadora de la marca.

Cada año, Best for the World reconoce a las Empresas B de mejor desempeño que crean el mayor impacto positivo a través de su actividad. Más que una insignia de honor, ofrece a las empresas reconocidas la oportunidad de compartir conocimientos, aprendizajes y mejores prácticas dentro de la comunidad B y fuera de ella, fomentando la innovación y la transformación en todo el sector empresarial.

