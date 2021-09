Lupita, la joven empresaria que revoluciona el mercado de la lencería sexy

Ya pasaron de moda las delicadas MUÑECAS DE ALAS BLANCAS volando por una pasarela. Ahora somos MUJERES CON ALAS reales, con libertad de volar donde queramos. Somos MUJERES M.A.L.A.S (Mujer con Actitud Libre de Ataduras Sociales) y eso es tendencia, eso es ser realmente SEXY”, destaca Lupita o más bien conocida como La Viuda Negra, un personaje amado y polémico que vino a establecer una nueva moda en la lencería. Hoy charlamos con ella en esta nota.

¿Quién es la VIUDA NEGRA y que transmite a sus seguidores?

La Viuda Negra es mi personaje propio, el cual alienta a las mujeres a animarse. Quiero que ellas puedan sentirse mujeres inquebrantables, mujeres que cruzan la barrera del prejuicio y que, en definitiva, rompen con los inventos sociales. Busco que tengan una imagen que transmita seguridad e independencia. Actualmente, estoy presentando mis lanzamientos a través de videos con una breve historia artística. Allí la característica principal es resaltar siempre a una mujer rebelde, esa mujer que llevamos dentro y que, de vez en cuando, se destapa y se come al mundo.

¿Sobre qué trata M.A.L.A.S, la nueva línea que está siendo furor?

M.A.L.A.S es una línea erótica agresiva de LA VIUDA NEGRA. Es erotismo en estado puro: tachas, cuero, cadenas y obviamente la marca registrada de la marca que son los brillos. Está línea surge desde una libre opinión hacia mis seguidores, al margen de mi postura como empresa. Es una reflexión más en lo personal, en donde soy los oídos de los límites que se anteponen muchas mujeres y mi satisfacción, de desde mi humilde opinión, es transmitir que ellas pueden atravesar ese límite llamado tabú y liberarse, para ser quien son realmente en sus fantasías.

Por eso a todas esas mujeres las llamo M.A.L.A.S (Mujer con Actitud Libre de Ataduras Sociales) y con esta línea quiero soltar esas ataduras que condenan a una mujer a no vivir sus fantasías. Quiero que ellas puedan ser y hacer lo que más desean rompiendo la barrera del miedo.

Marcabas que sos el “oído de muchas mujeres” ¿qué se siente ser una influencer rebelde que trabaja sobre la autoestima femenina?

Lo hago porque realmente ¡amo a mis seguidoras! Son el motor que me enciende a seguir avanzando cada día más y más. Recibo muchísimos mensajes privados de mujeres y hombres, no solamente expresando su total admiración por la lencería, sino por su amor e inspiración hacia mi persona. Me escriben confesando sus miedos, sus inseguridades con su cuerpo, sus malas experiencias y puedo jurar con total sinceridad que es la parte más hermosa y satisfactoria de este negocio.

En lo personal disfruto de saber que estoy ayudando con alguna palabra, algún consejo o simplemente a través de mis mensajes de auto valoración. Considero que no existe mujer fea o “no sexy”, existe la mujer lastimada o manipulada por alguien inferior a ella. Todas alguna vez pasamos por alguna historia o episodio que nos marcó o nos lastimó. Hoy el mundo rompió con los estereotipos de princesas perfectas con alas blancas volando por una pasarela, ¡hoy somos mujeres fuertes! Y, lo más importante, es que ya sabemos valorarnos cómo lo que somos: mujeres REALES y SEXYS.

¿Cómo definirías el éxito?

El éxito siempre comienza estando bien con vos mismo/ a. Yo puedo decir que estoy muy feliz con lo que hago, más que nada porque me acerca a miles de personas que buscan una opinión o una ayuda para elegir su ropa interior sexy. Suelen consultarme como lucir la lencería en su cita amo rosa, y el hecho de recibir mensajes luego de esos momentos elogiando el diseño y agradeciendo los consejos, es algo único. A veces me dan tanto cariño que ¡me confiesan lo bien que la pasaron esa noche! Eso ya para mi es éxito…

¿Tuviste algún cruce de palabras con hombres por tu búsqueda de empoderamiento femenino?

Te diría que casi nunca. El hecho que brinde mi apoyo a las mujeres con frases de empoderamiento no necesariamente crea una rivalidad con el hombre. Muchos de ellos me escriben y son super caballeros. La mayoría consulta para comprarles ropa interior a sus novias o esposas, algunos me escriben piropeando de forma muy educada y otros, bueno, jajaja.

Pero quiero aclarar que en ninguna ocasión recibí mensajes desagradables a raíz de este concepto de empoderamiento femenino. No creo que sería lo correcto ya que, en definitiva, a través de la lencería, estoy en cierta forma empoderando a la mujer a realzar su sensualidad y autoestima, y ¿quién disfruta eso? ¡Sus parejas! Así que siempre busco el camino del dialogo.

Datos para saber más : Instagram: laviudanegra.lingerie