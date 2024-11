LUUPE MIRAGLIA en SILKEY

CREDITO CARAS

Ayelén, es verdad que este está siendo un gran año para vos? Si, la verdad que pasaron muchas cosas y muy buenas. Este año fui a la jaula de la moda a mostrar mi colección, al programa de Empezar el día con Analía Yuyito Gonzáles, a Gossip, luego me surgió la propuesta hasta ese entonces la más importante de ir a Silkey, de la mano de Pao Llanos y obvio dije que si, la oportunidad más grande de mi carrera, presentar mi colección en uno de los eventos más importantes de moda del país y aparte que Silkey tiene alcance mundial así que más que agradecida.

¿Cómo se llamó la colección que presentaste en Silkey? Le puse el nombre de RECONSTRUCCIÓN, con la frase de "Me rompí, Pero me estoy armando y ahora no me para NADIE", ya que como es tan importante la Rosa en mi marca por ser mi lema "Luupe Miraglia encontró su ROSA en el mundo y por eso te trae la tuya", en esta colección me encargué de recolectar todos los pétalos de rosas deshojados por supuesto metafóricamente, para coserlos y así RECONSTRUIR un corazón, uniendo un montón de experiencias de vida y conocimientos para hacer un todo. Es así que justamente de la base de un montón de telas que me encantan hice un patchwork para continuar con ese concepto y así creé está maravillosa colección.

¿Y cómo viviste y sentiste Silkey desde adentro?

La verdad que fue una experiencia increíble ya que viví una tarde con un montón de colegas, profesionales, modelos y famosos, fue divertido, conocí el "entre casa" de un desfile extraordinario y tan importante como es Silkey, y a las modelos de mi pasada, como Anabel Sanchez, Lourdes Sanchez que abrió pasarela, Juli la hija de Eleonora Casano, Sofi Savoy que cerro pasarela, por supuesto sin desmerecer a todas las modelos que participaron de todo el evento tan divinas y profesionales, hicimos un gran trabajo.

Querés contar un poquito donde te encontramos y cuál es tu forma de trabajar?

Si. Me encuentran en Instagram como @luupemiraglia cuenta verificada, ahí realizan sus pedidos, consultan y se sacan las dudas, tienen asesoría personalizada, aparte de encontrarme en el cel de Luupe. Con respecto a mi manera de trabajar confecciono por pedido, no tengo stock, podés comprar en la tienda online, todos los talles y a medida. Demoro aproximadamente 5 días hábiles +/- en realizar el pedido luego despacho por correo o podés retirar por almagro.

Instagram: @luupemiraglia

Cel: 11 37614988

Mail: [email protected]

Tienda: luupemiraglia.empretienda.com.ar