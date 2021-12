Luz Lascano, la artista que deslumbra con sus obras abstractas y personalizadas

“Me dedico a realizar pinturas a pedido, con el color y tamaño que cada cliente necesite. Me gusta crear obras personalizadas y a la medida del espacio en donde la quieran ubicar. Soy muy exigente y busco cumplir al máximo sus expectativas, ellos me van contando lo que imaginan y yo los voy asesorando. Cada pintura es única y trabajo en cada caso de forma particular”, resalta Luz quien cuenta con la ayuda de su marido, Juan, que la ayuda con los embalados y de sus hijos, Pachi, Bauti y Grego, sus motores y fuentes de inspiración.

¿En dónde te gusta poner el foco?

Me gusta escuchar a la gente, ayudarlos en los colores y tamaños de la obra, según el lugar a donde lo quieren colocar. En el proceso les mando fotos y videos así opinan para que definamos en conjunto si les gusta o hay algo que modificar. Además, realizo el seguimiento del envío hasta que lo reciben.

En mi espacio trabajo con colores neutros como los grises, tostados, negros, resaltando las texturas. A ellos se le suman los colores del mar que generan calma y paz.

¿Cómo sobrellevaste la pandemia?

Al no poder ir a la obra de arquitectura, me dedique a full a la pintura, dándole mi tiempo completo. Me especialice en técnicas y materiales, plasmando mi inspiración en el taller que tengo en mi casa. Esto me permitió compartir más tiempo con mi familia, factor importante para sentirme acompañada y crear obras únicas.

¿Qué has aprendido en este tiempo de profesión?

¡Sigo aprendiendo todos los días! El arte nos genera sensaciones, hace que nos trasportemos a lugares y recordemos otros… Se genera un muy lindo vínculo con el cliente ya que es parte del proceso en el que los dos nos involucramos, hasta cumplir con sus expectativas.

Además, pude aprender cómo realizar envíos a todo el país y a posicionarme de mejor manera en las redes sociales.

¿Qué disfrutas de tu trabajo?

Me genera mucha felicidad cuando me hacen un encargo y comienzo a interactuar con la gente. Pinto todos los días porque lo disfruto: pongo música y me sumerjo en el lienzo, mezclando colores, con espátulas y pinceles. ¡Es adrenalina pura!

Es gratificante cuando los clientes reciben el cuadro y me mandan como queda colgado. La gente es muy agradecida y cariñosa, eso me hace muy feliz. Le da sentido a todo porque lo hago con el corazón.

También, he podido conocer artistas de otros lugares, compartiendo técnicas y alentándonos entre nosotros … ¡No importa el idioma, el arte nos une a todos!

¿Qué se viene a futuro?

Me imagino como hoy, disfrutando de poder hacer lo que me llena el alma, creciendo en el arte y compartiéndolo con la gente que lo aprecie. No hay nada más lindo que conserven un pedacito tuyo en cada lugar.

Datos de contacto:

Instagram: @lascano.luz

