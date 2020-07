Mabel Palermo: team leader - recruiter en Clipper Life

¿Qué diferencia aporta una mujer a la hora de liderar?

La capacidad de centrarse en las relaciones humanas y nivelar las reglas, dando una propuesta de valor a la hora de liderar. En el ámbito laboral la diferencia de género en cuanto a remuneración y oportunidades todavía representa una innegable brecha, esto no sucede en el emprendedurismo y sobre todo en nuestro rubro asegurador. La capacidad de entrega, la empatía, la sensibilidad y la practicidad son atributos del liderazgo femenino no excluyente del género, pero sí son características sobresalientes para captar la motivación y habilidades de nuestros colegas del equipo y lograr su desarrollo exitoso.

¿Cómo ha decidido ejercer su profesión de manera independiente?

Como Lic. en Administración de empresas ejercía una asesoría en el sector privado, y allá por el año 1994, por una situación personal familiar, a través de la revista del consejo de Cs. Económicas, me contacté con un bróker de seguros especial para matriculados de dicha institución, para que me asesoren en materia de protección y ahorro; fue la piedra donde se fundaría mi vocación: previsión y prevención para las personas y su entorno. Sin darme cuenta, la cantidad de asegurados iba creciendo por los contactos de referencia.

Así nació mi propia empresa. Desde 1997 en Clipper Life Broker Manager acreditada en Zurich Int. Life, agencia en donde junto con varios colegas desarrollo esta hermosa profesión. Como Senior Consultant he conformado una gran cartera de clientes, entablada en mi relación personal con los asegurados y sus allegados. Luego, como Team Leader, me vi en la necesidad de aprender a dar forma a un EQUIPO de productores que trabajaran junto conmigo.

Nació así MP Group, que tiene como misión acompañar y ayudar a emprendedores que quieran ser asesores independientes. Los últimos meses, y en particular desde el inicio de la nueva normalidad tecnológica y virtual, en MP Group nos mantuvimos en contante capacitación y transformación: recibimos decenas de correos por día con postulantes interesados a iniciarse en la carrera profesional de Asesores Financieros.

¿Cuál fue su mayor éxito?

A lo largo de tantos años dedicados a asesorar y hacer docencia, si bien he sido participante de premiadas y cálidas convenciones nacionales e internacionales de la mano de la Cia Líder Zurich Int. Life, y con más de 24 años en el sector, pude reinventarme después de cada crisis local y/o externa. Poder preguntarse ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? y ¿Cómo lo voy a hacer? Son para mí cuatro fundamentales cuestiones que todo empresario debe resolver. La clave para futuros líderes es identificar qué los mueve, qué los inspira, qué los motiva. Además de introducirlos en un mundo de colaboración y posibilidad de modificar su propia vida y de los que los rodean.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Aprender que no debemos esperar el tan necesario reconocimiento, buscar en mi interior. No somos nuestros errores, no somos el pasado sino lo que elegimos ser, hacer y construir.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Mucho, los problemas de comunicación se presentan en todas las relaciones interpersonales y hay que resolverlos. Es sumamente importante desarrollar habilidades sociales y de relaciones para generar una buena comunicación. Hay que escuchar más que oír, decir más que hablar, tener empatía, asertividad y no certeza y por último el lenguaje no verbal, eso que transmitimos con el cuerpo o la mirada.

Para contacto: Tel: +54 9 11 6138-5870 - Linkedin: Mabel S. Palermo - IG: mabel palermo - Mail: mabel palermo@live.com.ar.