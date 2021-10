Magdala: capacítate en joyería artesanal

Magdala nació de la mano de Claudia Ledesma, una Diseñadora de Joyería Artesanal que durante la pandemia logró potenciar su escuela y marca. Ella creó Magdala por la necesidad de reencontrarse consigo y, sobre todo, por el hecho de poder hacer lo que realmente la hacía feliz. Hoy la emprendedora nos detalla cómo ha sido el paso a paso para la creación de su marca.

“Desde pequeña me encantaba realizar manualidades, mis padres me llevaban a aprender tejidos, costura, música, pastelería y deportes. Siempre me gustó crear y también compartir con mis amigos lo que hacía y aprendía. Siendo más adolescente, me incliné por realizar accesorios, muchas veces acompañada de la ayuda de mi abuela Magda, quien fue de mucha inspiración para que hoy sea la mujer que soy”, destaca Claudia.

¿Qué podemos encontrar dentro de Magdala?

Actualmente contamos con nuestra tienda física, donde realizamos ventas de insumos, herramientas, joyas y cursos presenciales. Unos meses antes de la pandemia, lanzamos nuestro sitio web, donde desarrollamos el mismo negocio ya que teníamos mucha demanda desde otros países, donde las mujeres deseaban convertirse en Diseñadoras de Joyas. Hoy en día son más de 270 alumnas en nuestra Escuela Online de Joyería Artesanal.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

En Argentina, nuestro país, estamos acostumbrados a ver la comercialización de accesorios o joyería clásicos. Ese fue mi primera inquietud, buscar una joyería diferente que ya en otros países se desarrollaba, donde la técnica hace hincapié en Alambrismo Fino. Me capacite para luego llevar adelante todo lo anteriormente dicho y que lleve impregnada mi esencia desde la enseñanza para mis alumnas hasta las joyas que realizo para mis clientas. Al principio no fue fácil ya que no había otra persona que desarrollara esta técnica y mucho menos esta clase de joyería, pero sin dudas seguí mi intuición y hoy agradezco a Dios por darme esta capacidad y talento.

¿Qué experiencia busca brindarles a sus clientes?

Cada cliente que llega a Magdala se siente parte de una familia, donde lo más importante es brindar la ayuda que están necesitando para lograr lo que tanto desean. Me gusta que mi pequeña empresa este pendiente de cada consulta y cada situación que se presente para que sea resuelta como prioridad.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Las mejores satisfacciones están en disfrutar de mis hijos, involucrarlos, verlos crecer y manejar mis tiempos para estar con ellos. Trabajar en familia. También disfruto de ver el resultado de mis alumnas, sin dudas que sus logros son algo que me llenan el alma. En cuanto a las clientas que eligen Joyas Magda, disfruto de escuchar que se sienten únicas al usarlas y vuelven a elegirlas una y otra vez a medida que pasan los años.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Estamos a unos pasos de cumplir un proyecto que nos habíamos propuesto, el crecimiento en estos dos últimos años nos permitió invertir y poder completar de insumos nuestro local. Así contamos con un amplio stock para que todas aquellas personas que llegan a Magdala encuentren todo lo que necesitan para sus emprendimientos de joyas. Hace poco logramos lanzar nuestra línea de Alambres con nuestra marca y hoy es todo un éxito. Estamos felices de seguir adelante a pesar de todo. También estamos formando nuestro equipo de trabajo que, hoy, está conformado por mi esposo Facundo, mi hermano Luciano, Leyla, una Diseñadora de Joyas y por mí.

Para saber más : Instagram @Magdala_bisuteria - Facebook Magdala Bisuteria - www.Magdalabisuteria.com // Tel: 2473 -509650 - Tucuman 1319 - Rosario - Santa Fe - Argentina