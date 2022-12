Magdalena Spadavecchia

CREDITO CARAS

Magdalena, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo espiritual y energético?

Desde pequeña me pasaban cosas que mis mayores no podían explicarme, como oír voces, despertar en la madrugada con la solución a problemas de la escuela y ver imágenes.

Era raro tener sueños que después pasaban. Una de las personas que me orientaba un poco era mi Nonna, ella era la que descifraba los sueños que yo le contaba.

Con el tiempo me fui acostumbrando a eso y me di cuenta que no lo podía comentar con todos porque me veían como “bicho raro”.

Lo importante es que ya lo tomaba como algo natural y cuando necesitaba ayuda para algo esa solución por arte de magia aparecía.

Pasó el tiempo y al crecer conocí una familia maravillosa de la que pasé a ser parte y ahí conocí los caminos de la Mediumnidad.

Leí mucho, entendí más y comencé el camino de orientar y apoyar a las personas.

Me formé en muchas terapias y técnicas y fui ampliando y unificando mis conocimientos más allá de la Mediumnidad.

Por derroteros de la vida en un viaje llegué a mí la maravillosa técnica llamada Barras de Access.

¿Qué son las Barras de Access?

Es una técnica agradable de aplicación manual que relaja la mente.

Cuando activas los 32 puntos en la cabeza al tocarlos suavemente y sin esfuerzo pueden liberar fácilmente todo aquello que está bloqueando su recibir.

Las barras disipan la carga electromagnética de los pensamientos, sentimientos, emociones, mandatos, estrés, depresión, permitiendo percibir tu vida, cuerpo y relaciones con más claridad y facilidad.

Todas las personas pueden recibir una sesión de barras. No hay límite de edad.

¿Qué se logra con una sesión?

Mejorar la calidad del sueño.

Te sentís regenerado con más vitalidad y energía.

Mejora exponencialmente la concentración, atención plena y lucidez.

Aumenta la calma interior y tener menor parloteo mental lo que expande tu recibir.

Mejora tu salud mental.

Reduce los síntomas de depresión.

Ataques de pánico.

TDA, TDAH Y TOC.

Mejora el Parkinson, Alzheimer y la Fibromialgia.

Mayor consciencia intuitiva.

Si lo que estas buscando es cambiar tu realidad, que tu vida fluya con mayor facilidad, esta es la técnica.

Te comparto el mantra de Access Consciousness:

“TODO EN LA VIDA LLEGA A MI, CON FACILIDAD, GOZO Y GLORIA”.

Te aconsejo que lo repitas 10 veces por la mañana y 10 antes de acostarte y creara mayor facilidad en tu día y en tu descanso.

Podes contactarme para agendar tu consulta o para formarte como practicante de barras al:

Celular: 1132850158

Instagram: @magda_spadavecchia

Mail: [email protected]