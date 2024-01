Malaza Moda, Vestir con libertad, genderless y sin límite de edad

CREDITO CARAS

María Laura ¿Cuándo decidiste que querías crear tu propia marca?

Cuando cursaba la secundaria los profesores nos preguntaban que quería hacer cada uno después de terminar la misma. Yo siempre respondí que quería tener mi marca, aunque por aquel tiempo no agarraba ni una aguja!!!

Luego tuve la posibilidad de estudiar Diseño de Indumentaria y Textil, una carrera relativamente nueva en mi ciudad (Paraná) y me recibí en el 2006. A partir de allí comencé a trabajar, haciendo prendas personalizadas, para empresas y otros. A su vez seguí capacitándome y dando clases en dos escuelas secundarias y en institutos privados.

Todas estas cosas me llevaron a replantearme como quería seguir trabajando y que futuro quería para mí; a partir de allí mi hermana me impulsó a crear la marca, en el 2014 comenzamos la venta por catálogo, con un hermoso desfile de inauguración en un local muy conocido de la ciudad y luego de un par de años tuve que frenar por cuestiones de salud, que por suerte con el tiempo logré sobrellevar. Más tarde llega la pandemia, que al contrario de muchos me sirvió de impulso para resurgir, a partir de allí no hemos parado con la producción, la cual crece día a día.

¿Cuál es la premisa al diseñar las prendas de cada colección?

Personalmente no pienso las prendas basadas en “una colección” sino que MALAZA ® trata de mantener en cada diseño la misma tipología, trabajando con una moldería básica y clásica, lo que hace que nuestras prendas sean versátiles, cancheras, confortables, atemporales y sin límite de edad.

Apostamos a que muchas de ellas sean sin género, modelos y tamaños diversos, principalmente con el fin de deconstruir la homogeneización de los cuerpos.

A pesar de ello, la marca busca innovar y estar acorde a las nuevas tendencias, por lo tanto cada temporada generamos algún tipo de prenda que rompa con esa estructura y sea la protagonista, esa indumentaria lleva nuestra impronta.

¿Cómo se proyectan? ¿Qué es lo que viene a futuro?

El año que pasó nos dio la oportunidad de participar en el Diseña Paraná, lo que aportó darnos a conocer un poco más y posicionarnos mejor en el mercado, dándonos a conocer a otro tipo de público. También participamos en diferentes capacitaciones para diseñadores de la Región Centro, a partir de allí nos enfocamos en mejorar nuestra producción ya sea desde la confección hasta la venta y llegada a los consumidores.

Es por ello que nuestra propuesta a futuro es crecer principalmente con la Tienda Nube y venta Online, en la publicidad de Instagram y tener mayor alcance en nuestro país, lo cual aportará a la evolución de nuestra marca.

¿Cuál es la receta para lograr la preferencia de sus clientes y que estos vuelvan a elegirlos?

En principio nuestros clientes nos vuelven a elegir por la calidad y durabilidad de las prendas, como así también la versatilidad de las mismas, ya que algunas se les puede vestir en cualquier momento del día y en distintas ocasiones.

Regresan visitándonos en el Showroom, generándose así una atención personalizada, en donde uno lo puede asesorar para que ellos se sientan seguros de sí mismos, principalmente que consideren la libertad de ponerse lo que les gusta.

Otro de los motivos es la curva de talles reales, sin diferenciar los precios entre un talle “chico” o “grande”, porque nuestra intención es la de preservar precios accesibles para todos.

¿Cuáles son las modalidades de venta y envío? ¿Dónde podemos encontrarlos?

La modalidad de venta presencial principalmente es en el Showroom, Pedro Díaz Colodrero 474 de la ciudad de Paraná. También tratamos de participar en diferentes ferias, ya sean organizadas por la provincia, el municipio o distintas entidades, como así también en diferentes desfiles.

Trabajamos con distintas formas de pago: tarjeta, efectivo o pago virtual, esto nos permite poder realizar envíos a todo el país.

Virtualmente pueden conocer a MALAZA ® en las redes y a partir de allí hacer sus pedidos.

http://Instagram.com/malaza_moda

https://www.facebook.com/MalazaModa

http://malaza.mitiendanube.com/

[email protected]

343-5136200