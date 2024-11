El descargo de Ivana Icardi por el conflicto de su hermano, Mauro, con Wanda Nara: "Hablaba el dolor"

La conflictiva ruptura entre Mauro Icardi y Wanda Nara tiene nuevos capítulos, que incluye una denuncia judicial por parte de la conductora, quien declaró haber vivido un complejo momento al regresar de su viaje de Brasil con L-Gante y se encontró con su expareja en el departamento de Chateau, teniendo una fuerte discusión. En este contexto, Ivana Icardi se pronunció al respecto.

La palabra de Ivana Icardi sobre el conflicto de su hermano

Desde 2018, Mauro Icardi se distanció de su madre y hermana, Ivana Icardi. El conflicto habría iniciado al momento que la joven comenzó a tener gran repercusión en los medios de comunicación tras su participación en Gran Hermano, y la relación estrecha que mantenía comenzó a cambiar.

En diversas ocasiones, Ivana indicó que el vínculo se habría cortado y en 2018 fue a última vez que habrán dialogado. Por su parte, la joven vive en Madrid, España, donde continúo participando de realities, donde hasta encontró el amor con quien se convirtió en madre. Y ahora no dudó en exponer su postura en relación con el escándalo que vincula su apellido.

Mediante su cuenta de Instagram, la joven compartió un descargo. “Gracias a todos los que se interesan por mi opinión y si no respondo espero que entiendan la situación. Ayer escribí un mensaje que casi publico, pero lo voy a dejar para mí y los que me quieren, ya que no hablaba Ivana, hablaba el dolor”, introdujo al respecto.

“Hay temas muy delicados que tocan mis heridas", lanzó al ser contundente sobre los conflictos que atravesó. En cuanto a su postura respecto a Mauro indicó: "Mi familia y yo siempre vamos a estar para cuando mi hermano nos necesite y se lo he hecho saber”. De esta forma, la influencer también le envió un mensaje público al jugador.

Cabe destacar que Mauro mantiene un vínculo estrecho con su padre, Juan Carlos, con quien suele mostrarse en las distintas partes del mundo con él. Además, el hombre se mostró unido a Wanda Nara, y las hijas de la pareja, cumpliendo un importante rol de abuelo. Todo indica que la familia Icardi está fraccionada en dos "bandos".

Por el momento, Mauro Icardi no se pronunció públicamente sobre el conflicto que lo tiene como protagonista, ni le respondió a su hermana. Lo cierto es que podría extender su estadía en la Argentina, ya que debe alejarse de las canchas por al menos seis meses al estar lesionado. Por lo que se desconoce cuándo volverá a Turquía.