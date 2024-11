Tras haber llegado a la República Argentina por haber pasado tres días en Río de Janeiro con L-Gante y Jamaica, Wanda Nara se encontró con las versiones de que estaría embarazada del reconocido cantante y que Mauro Icardi, con una lesión grave de por medio en una de sus rodillas, viajó hacia nuestro país de urgencia por estar "convencido" de que ella aguardaría un hijo. Aquí no termina todo, ya que durante la jornada de este miércoles por la noche LAM tuvo acceso a la información de que la empresaria denunció al jugador profesional por violencia de género, para que desaloje el departamento que ella posee en el Chateau Libertador, entre otras cosas.

Pero el tema trascendió y se convirtió una de las cuestiones principales de los medios que comenzaron a informar. Esto causó la expareja de Maxi López se exprese en redes sociales y haga un comunicado comentando algo en relación a la situación que está atravesando judicialmente con su todavía legalmente esposo.

Wanda Nara.

Wanda Nara rompió el silencio y lanzó un comunicado en sus redes sociales

La conductora de "Bake Off Famosos" y modelo con vasta trayectoria, Wanda Nara, está viviendo uno de los momentos más movidos del último tiempo porque está rehaciendo su vida con L-Gante y, a su vez, continúa afrontando la separación de Mauro Icardi que no sería la mejor. Luego de que en LAM Pepe Ochoa y Ángel de Brito informaron respecto a la denuncia de violencia de género y demás cuestiones, la artista subió una nota de su celular, en su historia de Instagram, como una especie de comunicado.

"En atención a los trascendidos sobre supuestos hechos acontecidos el día de ayer en mi hogar, hago saber que he solicitado a la Justicia que los medios se abstengan de mencionar o hacer referencia de mis cinco hijos en relación a situaciones que no han vivido ni vivirán", comenzó diciendo en cuanto a la petición para que los medios no involucren a sus herederos en acontecimientos que no sucedieron.

El comunicado de Wanda Nara.

Y agregó: "Debiendo abstenerse asimismo de efectuar ninguna referencia a montos de cuota alimentaria de mis hijos menores. Att: Wanda Nara". De esta manera, Wanda Nara llevó a cabo su primera expresión de manera pública en la que pide que sus descendientes menores de edad no sean nombrados por los especialistas ni los medios encargados de seguir minuto a minuto este tema.

Wanda Nara disfrutó de unos días en las playas de Río de Janeiro con L-Gante y Jamaica, recargó energías y tenía un buen semblante hasta que se le presentó una situación que la tiene con los ánimos bajos, Mauro Icardi y una disputa que está en manos de la Justicia.

