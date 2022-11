María Belén Cappi Wedding Planner

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron tus comienzos organizando eventos?

De manera profesional fue hace 20 años, aunque desde pequeña comencé a organizar reuniones familiares. A partir de ello me animé a hacer cada vez más, y progresivamente llegaron los cumpleaños y los bautismos. Al principio de manera esporádica ya que tengo una familia muy grande, con cuatro hijas, y no quise perderme ningún momento en su etapa de crecimiento. Llegó el momento en que ellas crecieron y cada vez me pedían más clientes, recomendados en el boca en boca. Luego de realizar varias capacitaciones, decidí hacer una marca, y no podía ser de otra manera que con mi nombre, ya que en cada evento dejaba todo de mí y me sentía orgullosa que María Belén Wedding Planner fuese como me conocieran.

¿Qué aspectos observaste en el rubro que hacía falta?

Da mucho para hablar de las necesidades que encontré en el mercado, pero lo que más me llamó la atención fue la falta de personalización al momento de tener el contacto con la parejas y el escaso recurso para ambientar los eventos, así que tomé la decisión de escuchar cada persona que venía a buscarme para su evento y empezar a fabricar los mobiliarios que los clientes querían. Así nació Anagenna Livings, siendo en la actualidad el proveedor más grande de muebles para eventos en Cuyo.

¿Cuándo comienza tu especialidad en bodas de destino?

Fue un aprendizaje, con el tiempo analicé que necesitaba generar el cambio, y que mejor oportunidad que recibir a diferentes culturas, con diferentes necesidades y poder brindarles la mejor experiencia de sus vidas en la mejor tierra del mundo, que es Mendoza.

Amo Mendoza, posee las cuatro estaciones, con un paisaje soñado y el deslumbrante vino.

¿Por qué sos tan requerida al momento de elegir una Wedding Planner?

Porque no me permitiría hacer una boda igual a otra. En cada evento soy la contención y la mejor amiga de quien me busca. Generamos un lazo muy fuerte y lo hago con mucha felicidad. Tal vez eso se ve.

¿Cómo te ves de acá al futuro?

Quiero creer que puedo seguir aportando ya que hay mucho por hacer, más en un plano de capacitadora o coach. Poder trasladar a las nuevas generaciones que todo es posible, ya que siempre se puede.

¿Qué frase te identifica?

Me lo dijo una gran referente a quien respeto mucho: ¡Vos como nadie, brindas experiencias!

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Instagram: María Belén Cappi Wedding Planner

Facebook: María Belén Cappi

Celular: +54 9 2614195623