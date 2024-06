“María Luz Graña: La Odontóloga de las Estrellas y su Brillo en el Mundo Dental"

CREDITO CARAS

¿Cómo se inició su fascinante trayectoria en la odontología?

Desde joven, siempre me sentí atraída por la combinación de ciencia y arte que ofrece la odontología. Estudié en la UNT, luego me especialicé en odontología estética. Mi pasión por ayudar a las personas a sentirse más seguras a través de su sonrisa me llevó a seguir este camino.

Conocida como “la odontóloga de las estrellas”, ¿cómo se siente ser reconocida por su trabajo entre celebridades y personalidades destacadas?

Es un honor y una responsabilidad enorme. Ser reconocida por mi trabajo entre figuras públicas me motiva a mantener los más altos estándares de calidad y discreción. Ver la confianza y felicidad en mis pacientes es, sin duda, la mayor recompensa.

¿Qué la inspiró a especializarse en el cuidado dental de figuras públicas y cómo ha sido su experiencia?

Mi inspiración vino de mi deseo de combinar mi amor por la estética dental con la oportunidad de trabajar con personas cuya imagen es fundamental para su carrera. La experiencia ha sido extremadamente gratificante, permitiéndome desarrollar un enfoque personalizado para cada paciente y manejando situaciones de alta presión con éxito.

Muchos de sus pacientes son conocidos por su impecable sonrisa. ¿Cuál es su enfoque para lograr resultados tan destacados?

Mi enfoque se basa en una combinación de técnicas avanzadas, tecnología de vanguardia y un plan de tratamiento personalizado para cada paciente. Valoro la comunicación abierta con mis pacientes para entender sus expectativas y trabajar juntos para lograr una sonrisa que no solo sea estéticamente agradable, sino también saludable.

¿Podría compartir con nuestros lectores alguna anécdota o experiencia memorable de trabajar con alguna celebridad?

Vino a mi clínica justo antes de un gran evento y estaba muy nerviosa por un problema dental de último minuto. Pudimos solucionar su problema a tiempo y su gratitud y confianza en mi trabajo fueron realmente conmovedoras. Verla sonriente en el evento fue muy satisfactorio.

Sabemos que la tecnología juega un papel crucial en la odontología moderna. ¿Qué avances tecnológicos ha adoptado en su práctica para mejorar los resultados para sus pacientes?

He integrado tecnologías como el escaneo digital 3D, impresiones digitales y sistemas de diseño de sonrisas asistidos por computadora. Estas herramientas nos permiten planificar y ejecutar tratamientos con una precisión y eficacia sin precedentes, asegurando resultados óptimos y personalizados para cada paciente.

La estética dental es fundamental en la industria del entretenimiento. ¿Cómo equilibra la belleza con la salud bucal en su enfoque clínico?

Siempre priorizo la salud bucal de mis pacientes. Creo firmemente que una sonrisa hermosa debe ser también saludable. Utilizo materiales y técnicas que no solo mejoran la apariencia, sino que también fortalecen y protegen los dientes. Este enfoque integral asegura que mis pacientes no solo luzcan bien, sino que también disfruten de una buena salud dental a largo plazo.

¿Qué consejos podría dar a nuestros lectores para mantener una sonrisa saludable y radiante?

Recomiendo una buena higiene bucal diaria: cepillarse los dientes al menos dos veces al día, usar hilo dental y enjuague bucal. Además, es importante visitar al dentista regularmente para limpiezas y chequeos. Evitar alimentos y bebidas que puedan manchar los dientes y mantener una dieta equilibrada también son claves para una sonrisa saludable.

Finalmente, ¿qué proyectos o metas tiene para el futuro en su carrera profesional como “la odontóloga de las estrellas”?

Estoy emocionada por continuar innovando en mi práctica y expandir mis conocimientos en tecnologías emergentes en odontología estética. También estoy explorando la posibilidad de participar en programas de televisión sobre salud dental, para educar a un público más amplio sobre la importancia de la salud bucal y la estética dental. Estoy ampliando mi clínica para tener espacios más amplios y modernos para la implementación de las últimas tecnologías en odontología.

