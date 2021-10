María Marta Crespo: amor por el arte

María Marta Crespo es una artista nacional que se dedica hace más de veinte años a la realización de pinturas y obras distintivas. Ella, en sus comienzos, estudió la carrera de sistemas, pero se dio cuenta de que su verdadera pasión estaba en el arte. Siguiendo a su vocación, realizó diversos talleres con artistas de renombre que le enseñaron técnicas y conceptos que hoy la han convertido en una profesional apasionada. En esta nota, nos cuenta más sobre su historia y sobre sus trabajos.

“El arte me atrapó desde un comienzo, tal vez viene en los genes, mi abuela materna y mi abuelo paterno fueron pintores amateurs muy dedicados”, recuerda María Marta y resalta que “mi trabajo es la búsqueda constante de poder expresar “mi ser interior” a través de la pintura. Esta búsqueda me ha llevado por infinidad de “trabajos en serie” de distintos temas. Una forma que me caracteriza y es hilo conductor, es la pasión por el color. El color es mi lenguaje, es mi forma de comunicar sin uso de la palabra”.

¿Qué técnicas utilizas para lograr cuadros únicos?

Realmente utilizo todas las necesarias para poder transmitir lo que deseo. No me limito a una en particular, ¡todo lo que necesite usar, lo uso!

¿Qué devoluciones te dan de tus obras?

Mi obra se encuentra en el mundo. Es muy lindo cuando te contactan desde el exterior porque quieren tu obra o buscan trabajar con vos. Las devoluciones son maravillosas y realmente las aprecio. En mi Instagram @mariamartacrespo, podrán ver más sobre ellas, ya que es un gran lugar de encuentro. Sinceramente, no puedo quejarme. La gente me acompaña, me apoya y adquiere mi arte, por lo que le estoy muy agradecida.

Datos de contacto : WhatsApp: +5491153316752 - IG @mariamartacrespo - @mariamartacrespo.arte.

Mirá el video de María Marta Crespo: