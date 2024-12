María Trinidad Gonzalez: PMU Trainer

CREDITO CARAS

María, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?

Después de haber pasado por varias carreras universitarias en las que no podía proyectarme en ellas, busqué un medio en el que me permitiera ganar dinero y al mismo tiempo continuar con la búsqueda de algo que me apasionara. Así nació Trinidad Gonzalez PMU, sin haber tenido nunca un interés en este rubro, fui amoblando un pequeño local con lo que ganaba en otro trabajo, que eran $3000 por semana y de a poco fui formándome para complacer a mis clientes, hasta encontrarme con este mundo maravilloso que es la Micropigmentación. Me convertí en PMU Trainer y ¡hoy ya es un estilo de vida!

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Ofrezco diversas técnicas de maquillaje semipermanente, facial y corporal. No solo estéticas, sino que también a nivel salud. Sirven para comodidad o estética o simplemente acompañar a esa persona que ha pasado por alguna circunstancia difícil y su autoestima se sienta comprometida.

Micropigmentación de cejas, labios, ojos, capilar y areola mamaria, son los servicios estrella.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Busco marcar una diferencia entre lo que está bien y lo que es mala praxis. Haciendo que no solo cualquier futuro colega que busque incursionar en el rubro, sino que también aquel paciente que desee realizarse alguna de estas técnicas espectaculares sean responsables con las decisiones que toman o al lugar al que asisten.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Yo creo que la dedicación por dar cada día un poquito más y ajustar cualquier detalle que sea necesario es la clave para diferenciarte. Dar un servicio de calidad desde el momento del contacto hasta los años posteriores con su resultado de la técnica realizada. Tomo la responsabilidad absoluta de no solo hacerte ver más linda sino también de que a lo largo del tiempo obtengas un buen resultado. Eso también es lo que diferencia a un buen profesional.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?*

Absolutamente nada. Creo que el proceso que transité fue perfecto. Porque sin tener conocimientos previos, sin tener recursos y emprendiendo tan chica, fui realizando mi propio camino. Escalando paso a paso y forjándome cada día a buscar la excelencia.

