Mariana Gomez Badía: latir en el Alma

¿Cómo surge ésta propuesta de “Latir en el Alma”?

Hace un año aproximadamente sentí un impulso de dar vida a un curso 100% vivencial para entregarle a la gente un “kit” de herramientas para aplicar en la vida. Y éste kit está compuesto de algunos de los tantos conocimientos que llegaron a mí en diferentes etapas de la vida y que me han llenado de posibilidades. Entonces pensé “que maravilloso sería compartir una integración de todo con el mundo”, y así nació “Latir en el alma”.

¿Es decir que esto que propones es algo que vos misma experimentaste?

Claro. Con los años entendí que uno no puede entregar al otro algo que no pasó por sí mismo. Así cómo también, es fundamental que, quienes estamos al servicio de la comunidad de algún modo, trabajemos sobre nosotros mismos, de lo contrario, no podríamos estar disponibles para el otro. Latir en el alma está lleno de casi todo lo que a mí me permitió co-crear mi realidad desde otro lugar.

¿A qué te referís con “Co-crear”?

Me refiero a que en cada uno de nosotros habita la posibilidad de tener la realidad que tanto deseamos. Por ejemplo, hay personas que se quedan paradas en la queja de lo que no lograron, de lo que no tienen, y no se dan cuenta de que están generando una y otra vez, la misma realidad de imposibilidad. En general entran en un lugar de víctimas y así vibran más bajo y atraen más realidades de ésas. Si realizamos un trabajo consciente y nos hacemos cargo de que estamos creando esta realidad que no queremos, es que podemos generar los cambios oportunos para dar el salto.

¿Entonces la energía cumple un rol importante en éste trabajo, no?

¡Por supuesto! Hay una frase que dice que “atraemos lo que estamos vibrando” y que “lo que es adentro es afuera” y al revés. Y es así. Los seres humanos tenemos campos energéticos que van regulando el flujo de la energía propia, aunque también hay que tener en cuenta que la energía externa también nos llega. Por eso si estamos vibrando en alta frecuencia, atraemos más de esto: en las personas que se acercan, en las cosas que nos pasan (y las que no), es decir, en la realidad que co-creamos. Recordemos que la energía del universo no se acaba y está disponible para todos.

¿Y podrías contarme algunas de las herramientas que abordas en Latir en el alma?

Son muchas y todas están perfectamente “hiladas”. Con esto quiero decir que en cada uno de los 13 encuentros cada persona vivencia en su alma, en su corazón, en su cuerpo y en su sistema familiar, herramientas que se van integrando y que al final conforman un TODO poderoso y sanador. Por ejemplo: meditación, técnicas de respiración y visualización, el cómo aplicar verdaderamente la Ley de atracción, análisis transaccional, constelaciones familiares, la importancia de la mirada transgeneracional y la biodescodificación, el niño interior, ¡eneagrama y mucho más!

¿Cómo se desarrolla el curso y quiénes pueden acceder?

El curso es 100% online a través de zoom. Son 13 encuentros en total, uno semanal. Por lo cual es bastante intensivo y activo. No entregamos ningún material teórico porque es vivencial y lo que cada uno necesite conservar es lo que irá registrando en su bitácora personal. También te cuento que todos los encuentros se graban y se comparten posteriormente, por lo cual, si alguien no coincide con los horarios, podrá mirar la clase después.

No requiere ningún tipo de conocimiento previo, todos pueden acceder a Latir en el Alma.

Para más información sobre el curso pueden ponerse en contacto por mail a info@ecosdelalma.com.ar - IG: @ecosdelalmaok - Web: www.ecosdelalma.com.ar

