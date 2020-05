Maribel Farré: especialista en terapias complementarias

View this post on Instagram

Existen tres palabras que pueden cambiar tu vida para siempre: EMPIEZO POR MÍ. Muchas veces no sabemos por dónde comenzar, pero si no damos el primer paso, no nos moveremos del lugar en el que nos encontramos. Entonces, movámonos para que el camino aparezca... «El primer paso no te lleva a donde querés ir, pero te saca de donde estás».