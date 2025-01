Marita Haro – Mentora de emprendedoras

CREDITO CARAS

¿Cuáles son los servicios que brinda?

Actualmente, brindo mentorías personalizadas e integrales para emprendedoras. Mi propuesta incluye el desarrollo personal, gestión emocional, liderazgo personal y estrategias de marketing. Además, acompaño a mis clientas en el reconocimiento de sus fortalezas y debilidades, fomentando un equilibrio entre la rentabilidad del negocio y el bienestar personal. También realizo talleres sobre neurodecodificación laboral y resiliencia emocional, que ayudan a las emprendedoras a superar bloqueos relacionados con su trabajo y a gestionar mejor sus emociones.

¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

Mi objetivo es seguir creciendo y expandirme, tanto a nivel digital como presencial. Quiero consolidar mi comunidad de emprendedoras y ofrecerles un espacio de aprendizaje continuo, donde puedan acceder a recursos exclusivos, talleres y capacitaciones. Además, planeo desarrollar una plataforma online donde las emprendedoras puedan no solo aprender, sino también conectar y colaborar entre sí.

¿Qué te diferencia de la competencia?

Lo que me distingue es el enfoque holístico e integral que brindo. No solo enseño a vender y crear estrategias de negocio, sino que también acompaño a mis clientas en el manejo de sus emociones, el autoconocimiento y el desarrollo de habilidades personales. Creo firmemente que el éxito en los negocios no solo se mide por las ganancias, sino también por el bienestar emocional y el disfrute del camino.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Buscaría desde el primer momento a alguien que me guíe e inspire. Emprender puede ser muy solitario y emocionalmente desafiante. Por eso, si pudiera volver atrás, valoraría más mi tiempo y mi bienestar. No esperaría a llegar a un límite para darme cuenta de lo importante que es gestionar las emociones y reconocer los logros. Aprendí que el camino es más disfrutable cuando se transita en compañía.

TELEFONO: +549 3812083592

INSTAGRAM: @fusion_emprendedora

FACEBOOK: Fusion Emprendedora