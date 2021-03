Martina Seró: Esteticista y dueña de la estética Martina Seró

¿Qué característica personal considera que fue determinante para poder lograr sus propósitos profesionales?

Sobre todo el sufrir de “entusiasmo”, como me dijo una vez una persona muy querida por mí, que en ese momento no lo entendí, y hasta lo tomé mal. Pero es así, soy muy entusiasta y muchas veces hasta tomo ciertos riesgos por ir por más y por crecer. Todo lo que fui logrando y creciendo fue gracias al trabajo y la perseverancia. Hoy, tener dos hijas me da más fuerzas para seguir adelante logrando llegar a mis metas.

¿Qué aporta la visión femenina en este tipo de servicio?

Si bien el mundo de la estética siempre fue dirigido y atendido en su mayoría al público femenino, yo quiero integrar a los hombres para que también ellos se cuiden y puedan experimentar el mismo bienestar que sentimos las mujeres cuando nos hacemos los distintos tratamientos.

¿Cuándo se puede considerar que se alcanzó el éxito?

Personalmente, considero que una vez que las personas valoran el trabajo realizado, lo recomiendan; y con cada cliente satisfecho, que logra los objetivos propuestos, es lograr el éxito.

¿Qué es lo que diferencia a una mujer como líder de un proyecto?

Una mujer, por lo general, es multifacética y eso da un valor agregado a que podamos estar al frente de un proyecto.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

No sé si fracaso, pero la vida nos va poniendo obstáculos que muchas veces cambian el rumbo de nuestras vidas y proyectos. Mi primer emprendimiento fue La Chocolatería Artesanal con la que logré tener un local a la calle, trabajaba bien e iba encaminada con ese proyecto hasta que tuve mi primer embarazo y tuve que hacer una pausa para luego volver con otro proyecto y otras metas. Cuando conocí el mundo de la estética y el bienestar que genera en las personas, me enamoré de esta profesión.

Datos de contacto: WhatsApp: 3764759888. Ingresa en su perfil de Instagram.