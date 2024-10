Más allá del fitness: la visión de Agus Privi

CREDITO CARAS

¿Qué sentís al saber que alcanzas a millones de personas por día con este mensaje que nos gusta que das, para que la gente sea consciente de que hacer ejercicio y alimentarse no puede no ser una opción?

"Me encanta que lo hayas expresado tan fiel a mis principios. Me vuelve loco la idea de cargar a mis espaldas la responsabilidad de transmitir un mensaje que está relacionado con mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, creo que tengo el mejor trabajo del mundo."

¿Pensaste que en tu mensaje puede haber algo que haga mejorar a las personas con enfermedades crónicas?

Sí, claro. Me gusta también sentar bases en que está científicamente comprobado que el hacer ejercicio mejora todos tus indicadores de salud. Hasta tu salud mental mejora. Si crees que podes, la mente activa un sin fin de mecanismos para superarse. También me gusta dar esa suerte de apoyo psicológico, si cabría el término. Siento que hacer eco de todo esto, en un mundo en el que reina el contenido superficial y cada día crecen más los casos de personas con artritis, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas y tantas otras es muy valioso.

Agus y vos trabajas con programas de alimentación y entrenamiento ¿Qué papel crees que juega la motivación en el éxito de tus clientes?

-Un papel crítico e imprescindible te diría. No es fitness quien tiene un cuerpo atractivo solamente, sino quien cada día intenta superarse por sacar su mejor versión. Tenemos conceptos errados sobre lo que es el fitness, y muy asiduamente se lo relaciona con el “estar marcado” o “definido”. El círculo fracaso-éxito es una vertiente cíclica en la vida de las personas. Es por todo esto que me parece clave la parte motivacional en mi contenido. Las personas necesitan de esa cuota diaria aliciente en la que les digo que esto es un trabajo mental diario. Que las ganas no van a venir nunca pero que la disciplina te lleva a lugares impensados. Y aplica para todo en la vida.

¿Qué consejo le darías a alguien que está buscando comenzar un programa de fitness?

Lo primero que le diría es que confíe en el proceso. Yo sé mejor que nadie que es muy difícil empezar con certezas, pero si vas a elegir ser guiado/a por alguien confía en ese profesional y seguí contenido afín. Hay mucha desinformación dando vueltas y es importante que te asegures que no estás comprando una dieta de jugos détox donde te vas a morir de hambre 10 días y no vas a perder las ganas de vivir.

¿Qué te motiva a seguir trabajando como entrenador y fitness coach?

Siempre mi motivación es superarme día tras día. Intento fabricar nuevos techos e ir rompiéndolos. Hago énfasis en dar todo de mí. Confío mucho en mi proceso y sé que poco a poco mi contenido le va a seguir llegando a las personas adecuadas. ¿Mi motivación? Que las personas se convenzan de que ellos son los amos de sus vidas y como dice una canción que gusta mucho: “before tomorrow comes, you can change everything” (antes de que llegue el mañana, podes cambiarlo todo). El presente te define y te va a llevar al lugar en donde quieras estar el día de mañana. Solo depende pura y exclusivamente de vos.

