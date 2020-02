Matías Anchorena Alta Costura: piezas únicas y exclusivas

Matías Anchorena Correa es uno de los grandes diseñadores emergentes del país. Con sus diseños de alta costura busca brindarle a sus clientes ideas innovadoras y personalizadas. “Desde muy pequeño me interesó la moda, pero profesionalmente comencé en 2012 en un Fashion Week en Buenos Aires, trabajando en una colección para una diseñadora entrerriana que diseñaba prendas tejidas”, comenta.

Además, Matías nos cuenta detalles sobre sus inicios. “Creé en quince días una colección de veinte prendas para la temporada otoño - invierno”.

¿Qué tipos de diseños de alta costura realizás?

Los diseños de alta costura que realizo son: vestidos de fiesta, eventos sociales, y por un momento me especialicé solamente en novias, luego comencé a usar nuevamente los colores y volví a hacer vestidos de red carpet.

Considero que esto último es mi especialidad, crear una pieza exclusiva, un vestido único que busca hacer simbiosis con el arte y la costura.

¿Qué te inspira a la hora de realizar diseños?

Me inspira el amor y la pasión por lo que hago. La morfología de las personas, las situaciones que vivo y el estado emocional del momento, todo eso me predispone a materializar las ideas.

También encuentro inspiración cuando pienso en la personalidad de la colección, ahí llega la elección del color y las texturas que llegan solo cuando puedo tocar las telas.

¿Qué es y de qué trata tu nueva colección "Magia Roja"?

“Magia Roja” es una colección cápsula de exclusivas obras, que considero, me representa como diseñador. Personalmente el rojo no es un color que haya utilizado antes y por ese lado me pareció un desafío.

La “Magia Roja” requiere de muchos sacrificios y tiene como elemento principal la sangre, y como la sangre representa la vida, la fuerza y el poder, me pareció muy representativo para la parte espiritual de la idea.

Esta colección representa cada uno de los rasgos de la personalidad de la mujer y cada vestido tiene un rasgo bien definido, como la parte divertida, sexy y formal de cada una.

¿Donde podemos encontrar tus prendas?

Actualmente mis colecciones se pueden ver en las redes sociales, a través de Instagram y Facebook. También en mi atelier en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

¿Qué has aprendido en estos 8 años de profesión?

Lo más importante fue la experiencia de trabajar en distintas prendas para mis clientas y aprender de eso mismo día a día.

También aprendí a dejar madurar las ideas y esperar esa pausa en el tiempo para que esa idea se convierta en un vestido.

¿Cuales son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

Una de las satisfacciones más grandes que me ha dado mi profesión fue recibir el reconocimiento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación por mi aporte al mundo de la moda y por mi trabajo solidario como padrino de la Asociación Síndrome de Down Colón “No me olvides”.

He sido reconocido también por la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Entre Ríos, distinguiéndome como “el artista de la moda más influyente de la provincia”.

El poder reflejar mi trabajo en revistas nacionales y vestir a primeras figuras como Nicole Neumann e Ingrid Grudke es algo que me genera mucha orgullo.

Pero por sobre todo elijo el ver a una clienta emocionada y feliz con el trabajo realizado, es una satisfacción y un orgullo muy grande.

Conoce más ingresando en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto : 03447 15412636 // Atelier: Eva Perón 262, Concepción del Uruguay, Entre Ríos // matiasanchorenacorrea@gmail.com.