Milagros, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

En marzo del año 2018, en ese momento estudiaba Diseño de Indumentaria y Textil en UADE y estaba de viaje. Allí, una amiga me envía una publicación de un curso especializado en lencería, algo que siempre amé y sin dudarlo, estando de viaje me anoté (sin imaginarme siquiera que podía crear mi negocio a través de eso). Lo inicié como un hobbie. Comencé el curso en simultáneo con el tercer año de carrera. El mismo fue de seis clases y me enseñaron molderia de corpiño y less muy base.

Meintimates surgió de mis iniciales que me ayudo mi amiga (la misma que me había sugerido el curso) quien hoy forma parte del staff y atiende a nuestras clientas en el showroom.

Mi primera inversión había sido de $500 en aquel momento y los recuperé a la semana de comenzar con la marca. Me acuerdo que dormía dos horas, entre que cortaba, confeccionaba todo, y a la par seguía con la carrera, era todo un absoluto caos.

Después de meses, a comienzos de 2019, encuentro un taller de corte y confección, que en la actualidad es nuestro mayor taller de mercadería, por su calidad y compromiso con las prendas.

Pude perfeccionar mi marca gracias a que ese mismo 2019 me recibí de Licenciada en Diseño de Indumentaria y Textil. La mayoría de la base de esta marca la obtuve en la carrera gracias a las herramientas que me dieron pie para poder estar posicionada actualmente,

¿Qué productos brindan al público?

Lencería, bikinis, arneses, y un poquito más para el disfrute propio y de la persona con la que elijas estar. En Meintimates diseñamos y confeccionamos lencería para que una misma se sienta segura y empoderada, durante todo el día.

Mis fieles seguidoras son un pilar fundamental, y les estoy eternamente agradecida por formar parte de este proyecto hermoso, quienes confían tanto en mí como en la marca desde el primer día, que siguen apostando a que esta empresa pueda crecer más.

¿Qué buscas transmitir en Meintimates?

A través de mi marca busco inspirar a que te ames, mimes, y cuides, antes que nada ni nadie.

Intentamos romper paradigmas y esquemas, en pandemia se concientizó mucho la importancia de la lencería y el cuidado de una misma, permitiéndose hablar y entrar en temas que toda la vida fueron “tabúes“ para otras generaciones.

Meintimates comenzó a tomar identidad cuando me mostré por historias y fui contando mis experiencias, desde el momento que comenzó, hasta el día de hoy, que sigo relatando todo lo que va ocurriendo en el detrás de escena de la marca, ya que es importantísimo que se vean todas las cosas positivas, como así también las negativas, que una se tiene que atrever, eligiendo tomar el camino de formar una empresa, y emprender.

Datos de contacto:

Celular: 011- 3624-7456

Instagram: meintimates

Web: www.meintimates.com

Dirección: Lavalle 654, oficina 105 - Quilmes Centro