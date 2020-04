Melina Acquaotta: Hipnoterapeuta y Terapeuta Floral Bach en ALBA

¿Qué la llevó a emprender un negocio por cuenta propia?

Desde que tengo uso de razón he querido ser independiente. Siempre sentí que tener tu propio negocio despierta ese potencial que muchas veces está dormido. Hasta uno mismo se sorprende de lo que es capaz de hacer cuando sos la cara, el nombre y la esencia de algo que nació muy dentro tuyo.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

Creo que la sensibilidad que aporta la mujer es clave. Además, las mujeres contamos con una capacidad única: la creatividad. Es como un don que llevamos dentro nuestro y que sale a la luz cuando debemos resolver gran cantidad de situaciones y problemáticas, muchas de las cuales deben ser definidas al mismo tiempo.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Sin duda alguna, mi mayor éxito es el que hoy emprendo: Alba – Cuerpo, Mente y Alma en armonía. En primer lugar, resulta para mí un éxito porque no lo considero un trabajo. Siempre me fascinó esa frase que dice: “Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida.” Bueno, hoy a mis 36 años puedo afirmar que es así, tal cual se expresa. Y, en segundo lugar, lo considero un éxito porque desde que me lancé al mercado, desde ese primer momento, Alba tuvo gran aceptación en el público.

Y si bien hay cancelaciones y bajas que son típicas en este rubro, la curva de crecimiento siempre fue hacia arriba, nunca bajó, detalle que me enorgullece enormemente porque estoy hablando de un “trabajo” que busca el bienestar emocional y físico de las personas, estableciendo un fuerte lazo con ellas y conectando desde lo más profundo de su ser.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

El emprendimiento que más enseñanzas me dejó fue el de elaboración de tortas y pastelería, que pese a haberlo intentando dos veces en épocas diferentes, no prosperó. Gracias a ello, me di cuenta de la fuerza interior que tenía, la templanza y la gran perseverancia que se impulsaba todo el tiempo en mí. Con lo cual, yo no llamaría fracaso a aquello que intentamos y que lastimosamente no progresó, porque es justamente en este tipo de situaciones cuando nacen fortalezas y virtudes jamás pensadas, que terminan resultando fundamentales a la hora de seguir avanzando y progresando.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Un plan de negocios sin comunicación es dejar que la imaginación crezca considerablemente y haga de las suyas, originando ideas y pensamientos sobre el negocio que seguramente no sean viables con la esencia del mismo.

