Melody Scher: caricias que maquillan

Cuando comenzó como modelo, Melody Scher sentía que las brochas y pinceles que usaban para maquillarlas no tenían la suavidad que se necesitaba y entendió que era necesario desarrollar los mismos productos de lujo que se ofrecían en el exterior y que hacían que maquillarse fuera una caricia a la piel y no un momento incómodo. Así, en el año 2018 viajó a China para visitar la fábrica de brochas y pinceles que produce para las mejores marcas del mundo, desdse Yves Saint Laurent, Givenchy, Dior, hasta Make Up Artist de Lancôme, entre otras grandes marcas. Inspirada por lo que veía en el exterior, Melody comenzó a investigar y dedicarse a desarrollar los productos que hoy comercializa a través de la marca que lleva su nombre.

“Los productos que tenemos para ofrecer son brochas y pinceles premium de pelo natural y de fibras sintéticas. Son productos cruelty free porque no se maltrata al animal para sacarle el pelo”, asegura. Hoy, pocos años después, la marca sigue creciendo y a medida que van pasando los meses el crecimiento se ve reflejado en las ventas y en la elección que hacen los mejores maquilladores del país que suman pinceles y brochas de la marca a sus maletines.

- ¿Tienen planes de expansión para este 2021?

Sí, estamos planificando la expansión a países limítrofes, primero, y a Latinoamérica luego. Por supuesto, tenemos muy clara nuestra meta de llegar al mercado de México y Estados Unidos. Para ello estamos contemplando alianzas estratégicas en el país y buscando nuevos horizontes.

- ¿También piensan ofrecer algún servicio o capacitaciones?

Estamos organizando para dar distintas masterclass con maquilladores de renombre en nuestro showroom. Por otra parte, planificamos ofrecer servicio All in One para novias, madrinas y quinceañeras o cualquier persona que quiera mimarse previo a un evento o, simplemente porque quiere verse bien y pasar un buen momento.

- ¿Qué incluirá ese mimo previo?

Incluye servicio de pelo, make up y manicure con un brunch incluido. Todo esto con los cuidados respectivos que amerita la situación actual por el COVID19.

- ¿Están trabajando en el desarrollo de nuevos productos?

Sí, estamos desarrollando 20 modelos nuevos de pinceles y planificando la campaña de inverno 2021 para sorprender a los usuarios de la misma manera que lo hicimos con la de inauguración. Además, estamos a la espera del embarque con nuevos productos que incluirán: nuestras esponjas “estrella” y los organizadores, dos productos que, sin duda, capturarán la atención de todos los clientes.

