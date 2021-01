Melody Scher: el lujo de la suavidad

Hace 15 años, desde que comenzó con su carrera de modelo, Melody Scher vive en un mundo de maquillajes, brochas y pinceles. “Cuando me maquillaban sentía que las brochas y pinceles me raspaban la piel y fue ahí donde entendí que necesitábamos en nuestro país desarrollar productos de lujo con los que fuera posible sentirse a gusto aplicando el maquillaje y fueran una caricia para la piel, en lugar de un momento incómodo”, recuerda Melody, que en el año 2018 viajó a China para visitar una fábrica de brochas y pinceles que produce para las mejores marcas del mundo como Yves Saint Laurent, Givenchy, Dior, Make Up Artist de Lancôme, entre otras grandes marcas. Y fue así como Melody comenzó a investigar y dedicarse a desarrollar los productos que hoy comercializa a través de la marca que lleva su nombre. “Los productos que tenemos para ofrecer son brochas y pinceles premium de pelo natural y de fibras sintéticas.

- ¿Las brochas de pelo natural son cruelty free?

Sí, hay que destacar que los productos de pelo natural son cruelty free ya que no se maltrata al animal para quitárselo. Y con respecto a los productos de fibra sintética, es increíble la suavidad que logramos emulando el pelo natural.

- ¿Cuáles son los planes para este 2021?

En principio, nuestro objetivo es abastecer al mercado local y al internacional, brindándoles a nuestros clientes una experiencia de compra inigualable. Buscamos prestarle atención a todos los detalles, desde la calidad del producto hasta la experiencia de compra, la atención, el packaging y el perfume. Estamos atentos a todo, desde la salida del producto desde nuestro showroom hasta que el cliente lo tiene en sus manos. Nos importa que se sientan a gusto desde el momento en que se interesan en nuestros productos, porque la experiencia de compra es tan importante como el producto en sí. Por esa razón, personalmente me ocupo de cada detalle.

- ¿La venta es solo minorista?

Sí, por el momento vendemos solo por menor, pero no descartamos la idea de poder expandirnos en distintas provincias e incluso países, a través de un retailer oficial.

Datos de contacto : Juramento 1475 Piso 11, Dpto 9, Belgrano, CABA - Cel.: (+54911) 5051 4300 - Mail: contacto@melodyscher.com - www.melodyscher.com - FB: melodyscher - IG: @melodyscher