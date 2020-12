Melody Scher: pinceles únicos y de vanguardia

Melody Scher es una emprendedora que formó su espacio en el año 2017. Ella busca brindar a sus clientes pinceles y brochas de la más alta calidad del mercado y así se lo detalla a CARAS en esta nota exclusiva. “Cuando tenía 14 años ya trabajaba como modelo y solía maquillarme con pinceles y brochas que no eran de buena calidad, el pelo me raspaba los párpados y las fibras no eran suaves. En ese momento entendí que necesitábamos algo competente en nuestro país. Unos años después materialice esa idea”, destaca la emprendedora.

Actualmente en Melody Scher ofrecen pinceles de maquillaje profesionales y de características premium que también pueden ser utilizados por amantes del maquillaje. Estos poseen pelo natural o fibras sintéticas que emulan el pelo natural.

“Nos interesa que cualquier persona pueda acceder a nuestros productos, sin condiciones. Entendemos que las ganas de tener un buen producto y de calidad es lo más importante para poder ser parte de nuestro mundo”, afirma Melody.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Definitivamente, nuestra premisa es brindar productos de lujo a precios competitivos. Nuestro slogan es " La suavidad es nuestro lujo". Nos caracterizamos por la calidad, por el diseño y la atención con cada cliente como si fuese el único. Por otro lado, nuestros productos son CRUELTY FREE, pese a que tenemos pinceles de pelo natural. Para obtener el pelo NO se maltrata a ningún animal.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Nos importa que se sientan a gusto desde el momento en que se interesan en nuestros productos, hasta que finalizan la compra y los tienen en sus manos. La experiencia de compra es tan importante como el producto. Por esa razón, personalmente me ocupo de cada detalle.

La calidad de servicio suele ser muy importante. ¿en dónde les gusta poner el foco?

Como mencionaba anteriormente, nuestro producto tiene una calidad inigualable. Me atrevo a decir que en nuestro país no hay un producto similar al nuestro, NO EXISTE. Trabajamos tres años para llevar a cabo este proyecto y poder posicionarnos tanto en el país como en el exterior. Entre la calidad y la atención sabemos que vamos a lograrlo.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente? ¿qué inquietudes o pedidos les acercan?

Escuchamos a cada uno de los clientes. Tenemos muchos mensajes hermosos por la inauguración y el momento más satisfactorio para nosotros, es cuando el cliente tiene el producto en sus manos y nos hace saber lo conformes que están con cada detalle y con la atención personalizada.

Datos de contacto: www.melodyscher.com - Tel.: 54911 5051 4300 - Dirección: Juramento 1475 Piso 11 dpto. 09, Belgrano // Instagram: melodyscher - Facebook: melodyscher

Mirá el video de Melody Scher: