Mercadillo Saludable: productos pensados para cuidarte

View this post on Instagram

El laurel 🍃 es la figurita repetida de toda alacena, pero sabes que tiene muchísimas propiedades además de dar ese gustito increíble a las salsas? Es rico en Vitamina A y C, Ácido fólico, Ácido pantoténico y minerales como el potasio y zinc entre otros. Es por ello que su uso tiene muchos beneficios medicinales. Se utiliza comúnmente como diurético, estimulante del apetito y también como astringente. La manera que más nos gusta de utilizarlas es para poner en el agua para el MATE 🧉 le da un gustito extra y es un excelente diurético (ideal para el verano cuando retenemos mucho líquido) También puede aliviar los cólicos, el dolor de estómago y eliminar gases. Además, el aceite esencial presente en las hojas de laurel es extremadamente efectivo para tratar el dolor muscular, la bronquitis, la artritis y otras enfermedades relacionadas. Las hojas de laurel también son eficaces como repelente natural de insectos porque contienen grandes cantidades de ácido láurico. Conocías todos estos usos? Contanos como las usas vos! . . #hojasdelaurel #beneficiosnaturales #mercadillosaludable #tiendanaturalonline #productosecologicos #productossaludables #productossaludablesadomicilio