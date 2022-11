Mes Sagitario. Lanzando la flecha hacia el objetivo, sin dispersar la energía

CREDITO CARAS

Vamos finalizando la temporada Escorpio, cargada de efectos transformadores por donde se la mire. Eclipses con grandes aprendizajes. Los nodos kármicos que reacomodan nuestro andar. Un nodo sur en Escorpio que pide por un tiempo más, soltar todo aquello que corresponde al apego, a los miedos paralizantes y a lo que no aporta a nuestra evolución. En su espejo, un nodo Norte en Tauro, que pide una nueva materialización desde cero, donde podamos crear una nueva vida, una nueva humanidad, basada en el cuidado del planeta.

Para esa tarea tan ardua y tan grupal, es necesario un trabajo interno, desde la individualidad de nuestro propio ser. Ascender a la quinta dimensión, a una tierra libre, abundante, en armonía perfecta y fuera de los problemas, creados por nuestras mentes aún forjadas con creencias limitantes, requiere un logro desde cada uno de nosotros.

Neptuno desde Piscis nos hace nadar en un mar confuso y profundo del que debemos resurgir bendecidos y renovados, como de un bautismo sagrado. Júpiter volverá a Aries marcando un año venidero lleno de acción, fuego y vitalidad. Es tiempo de arrancar y avanzar sin pausa.

Así también lo indica el Arcano “El Carro” mostrando un año 2023 número 7, donde podemos ver una suma teosófica 2+0+2+3=7. Liderazgo, accionar y guía de las mismísimas estrellas.

El mes Sagitario se inicia y nos lanza hacia adelante cual la flecha que lo simboliza. Trae verdades, sabiduría, mucha confianza y fe.

Reitero. El ver en el afuera, una vida rebosante de felicidad y dicha, proviene de elaborar en nuestros adentros, pensamientos nuevos, saliendo de la queja, la negatividad, la crítica y la costumbre de querer apagar el brillo de los demás, para ver un poquito del nuestro.

Ser luz, trascendiendo e integrando las sombras interiores.

Alumbrar, viendo la diosidad de los otros, no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Mirarnos y trabajar siempre para mejorar. No olvidemos que por ley cósmica universal, como es afuera es adentro. Así que si lo que vemos en nuestro entorno no nos agrada, aún hay mucho por hacer. El trabajo siempre es en uno.

Es por eso, que en mi escuela Luz violeta, donde se dictan talleres, cursos para principiantes y maestros y se brindan consultas integrales, abordamos los temas desde la evolución propia del ser. Nos valemos de los episodios del entorno, o sea de lo que sucede afuera, sólo para cambiarlo, mejorando nosotros. Entonces todo mágicamente se acomoda.

Si tenés ganas de que tu entorno sea cada día mejor, te invito a sumarte a nuestras actividades de verano, donde de la mano de la Metafísica y de la Física cuántica, vamos a transmutar la energía discordante que te habita.

Herramientas y saberes como el Tarot psicológico evolutivo, Astrología evolutiva, Radiestesia con péndulo auxiliar y hebreo, Mesa radiónica cuántica, Ángeles, Decretos, Símbolos de la vida cotidiana, Reiki Karuna, Lenguaje del cuerpo, Aromaterapia, Flores de Bach, entre muchos otros, podrán guiarte y así lograrás formarte de manera presencial o virtual. Cientos de alumnos fueron parte y lo siguen siendo.

Vos podés hacer alquimia y transformar tu vida, no le des el poder a otros!

Lanzá tu flecha y hacia ahí dirigite! Concentrá tu energía y seguro darás en el blanco!

Liliana Beraldi

Docente, Escritora del libro “Bajo tu cielo”, Astróloga, Tarotista, Master Reiki, Angelóloga,Terapeuta floral.

Conductora del programa “Halo de estrellas” en tv digital y del programa de Radio Alternativa “Noche de lentejuelas”(FM88.7)

Facebook, Instagram, Youtube, TikTok: Lilith Astrotarot