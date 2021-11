Método Alkimia: cursos de pastelería novedosos y originales para emprendedores

Noelia Fernández (36) se desempeña como docente de escuela secundaria y, además, es pastelera profesional egresada de IAG. Desde el 2006, encausada a su pasión, ella estudia y se capacita constantemente como pastelera y, en la actualidad, realiza formaciones a distancia para transmitir sus amplios conocimientos en el rubro. En esta nota, nos cuenta sobre su historia y sobre como ayuda a mejorar la experiencia de sus alumnos.

“Si bien estudié y ejercí mi profesión de profesora de biología durante 13 años, siempre me gusto la cocina y encontré ahí mi lugar en el mundo. Con Método Alkimia lo que busco es unir mis dos pasiones: la ciencia y la cocina. Hoy le dedico mi tiempo a mi propia escuela. Junto a mi pareja, (técnico en computación) dejamos ambos trabajos y nos dedicamos al proyecto para llevar el espacio al siguiente nivel”, resalta Noelia quien actualmente sigue formándose a distancia en el exterior con el fin de traer las últimas tendencias al país.

¿Cómo te definís y en que se especializan en tu escuela?

Me defino como una persona que está en constante aprendizaje ya que la pastelería es apasionante, dinámica y no tiene límites. Luego de trabajar varios años, también como docente en gastronomía, es que decido abrir mi taller donde puedo diseñar mis planes de enseñanza para ofrecer una educación diferente a la tradicional. Actualmente, nos especializamos en la enseñanza de alfajores, y es por eso que buscamos reproducir sabores pocos tradicionales. Así hemos creado una receta de un alfajor que existe, pero que no está en internet: el alfajor de fernet.

¿Cómo repercutió la creación de este alfajor?

¡Hoy se convirtió en tendencia! Siendo unos de los productos que nuestros alumnos más venden. Sin embargo, fuimos por más y desarrollamos formulas con más bebidas alcohólicas, con su sabor bien potenciado, así es como tenemos nuestro nuevo alfajor estrella: el alfajor de Absenta, un sabor poco común y diferente. Es una explosión al paladar. En nuestras clases contamos con videos en alta calidad grabados paso a paso y los alumnos tienen asesoría constante para resolver sus dudas e inquietudes.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Desde el primer día mi objetivo fue capacitar emprendedores, con productos para la venta, considero que es un tema que en las escuelas de gastronomía no se trabaja. Muchas de ellas te preparan para hoteles y restaurantes, pero el emprendedor arranca de cero y necesita un apoyo constante, por eso cuentan con un servicio profesional de asesoría continuo en nuestra escuela. Apunto a enseñar aquello que es vendible y sin dejar de lado la técnica. Pensando en productos que sean novedosos pero rentables.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu labor?

Disfruto cuando veo que el emprendedor entiende que invertir en educación no es un gasto y que, justamente, es una inversión muy importante. Es muy gratificante leer los mensajes tales como “gracias a tu clase no paro de vender”, realmente su crecimiento y felicidad también es la mía. El hecho que ellos estudien para emprender hace que sus negocios tengan más posibilidades de ser exitosos.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Actualmente estamos muy entusiasmados con nuestro presente y ansiosos por nuestro futuro. Estamos trabajando mucho para que nuestros alumnos accedan a sus clases desde una plataforma virtual. Además, tenemos el objetivo de ayudar a pequeñas comunidades que, por falta de recursos, no pueden capacitarse de manera presencial o virtual, este es un proyecto en el que venimos trabajando y estamos muy ansiosos de poder llevarlo a cabo

Datos para saber más : WhatsApp 1150212158 - Instagram/Facebook: @metodoalkimia - Correo [email protected]