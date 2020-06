Método Interoceánica: un programa para reeducar nuestra alimentación

El equipo de Interoceánica comenzó este proyecto hace cuatro años, conformado por un equipo de profesionales. Ellos en conjunto armaron un programa de reeducación alimentaria para lograr una mejor calidad de vida. “Fui el conejillo de india, para realizar y probar el programa”, recuerda Jorge Jana, uno de sus integrantes sobre los inicios de este proyecto que, en ese entonces, se pensaba para un lapso de 12 semanas. “Me cambió la vida. En ese momento, bajé 20 kg y mis análisis mejoraron muchísimo. El cansancio crónico se fue para siempre y lo más increíble fue la energía que obtuve y que mantengo hoy en día”.

Luego de 3 años y varias pruebas, los profesionales salieron a promocionar el programa, recorriendo distintas localidades y provincias. “Fuimos dando a conocer el nuevo programa con una duración de 9 semanas: el tiempo justo para que una persona pueda cambiar los hábitos para siempre. El proyecto tomó el nombre de Método Interoceánica, pues así lo denominaban las personas”.

¿Cuán importante es una alimentación correcta para mejorar nuestra calidad de vida?

La alimentación, incluyendo el agua, es lo único que la naturaleza te pide que cuides el cuerpo que has recibido y que funciona solo perfectamente. Es por ello, que cuando no recibes esos nutrientes, el cuerpo como mecanismo de protección produce grasas. Comer correcto no significa comer alimentos sanos sino comer esos alimentos de forma ordenada y equilibrada.

¿De qué consta el programa de reeducación alimentaria?

Si a una persona se le explicara como ordenar y equilibrar su comida, lo haría por un tiempo y luego volvería a sus hábitos, trayendo un problema conocido como: efecto rebote. Sabemos que uno solo por sí mismo no puede cambiar sus malos hábitos alimentarios. Por esa razón, nos vimos con la necesidad de agregar un coach especializado en cambiar los hábitos. Él acompaña al asesorado todo el día, desde la mañana a la noche, y durante los 63 días corridos que dura el programa.

El profesional está conectado brindando ayuda constante vía WhatsApp. Se encarga de realizar correcciones, guiando y aportando herramientas como tips y recetas saludables.A todo este proceso, le llamamos: reeducación alimentaria. El objetivo es realizar las comidas no estando más de 3 horas sin comer. Se busca no saltear ninguna de las comidas y tomar la cantidad de agua indicada. Esta guía es personalizada y lo importante es que es para siempre ya que estamos logrando modificar nuestro hábito, por eso dura 9 semanas.

¿Cómo se atienden a pacientes que deben tratarse frente a dichas patologías?

Nuestro equipo de nutrición, cuya encargada es la Lic. Agustina Grilli (MN 9424 UBA), prepara la planificación acorde a las patologías que presenten cada asesorado. Lo que se busca corregir es el ordenamiento y equilibrio sobre su alimentación ya que comer correctamente es para todos un orden y equilibrio alimentario.

¿Una buena alimentación ayuda a combatir patologías?

Siempre. Cuando una persona come correctamente su organismo está mejor preparado antes todos los agentes externos que puedan perjudicarnos. Así logra que cada órgano funcione mejor ya que recibe los nutrientes que cada uno de ellos necesita. Hoy mismo vemos a muchos médicos hablar sobre el Coronavirus. Los que ellos remarcan es que los pacientes que estén mejor alimentados resisten de mejor manera al virus. A su vez, siempre y ante todas las patologías, los médicos recomiendan al paciente estar en un mejor estado físico, no tener sobrepeso y hacer ejercicio físico.

Estos actos son vitales para lograr una mejor calidad de vida. Eso es lo que logramos y fomentamos con el MÉTODO INTEROCEANICA.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

Las satisfacciones son muchas: ver el agradecimiento de las personas cuando terminan el programa y logran cambios no imaginados, es único. La mayoría vienen para bajar de peso y lo logran, pero lo que dicen casi todos al terminar el programa es que cambiaron su vida. Eso no tiene precio, emociona a todo el equipo.

