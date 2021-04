“Mi más grande logro es que cada persona pueda vivir en el espacio que lo represente”

La Arquitecta María Natalia Gay es la creadora de Estudio MANA, un espacio dedicado al diseño, creatividad y la innovación. Con una amplia experiencia, hoy ella nos cuenta más sobre su mirada en el campo y la impronta que eligió para su estudio.

¿Qué es la Arquitectura para vos?

Es un encuentro que combina el saber, la creatividad y la innovación. Lo mas lindo para mi, es poder interpretar al cliente, al momento de intervenir su espacio. Ver juntos la magia que lo hará único al inicio del proyecto y al final. Es acompañar aportando. Cada obra es una conjunción entre aquel que desea e imagina y mi capacidad para leerlo y hacerlo posible. Es una profesión de eterno aprendizaje. Cada obra representa un desafío y cada experiencia me vuelve una mejor profesional.

¿Qué tipo de Arquitecta sos?

Abierta, responsable, involucrada. Considero que mi mayor valor es poder acompañar, cada experiencia, desde mi conocimiento arquitectónico y diseño. Siempre priorizo lo que el cliente quiere, simplemente aconsejando desde mi perspectiva, pero jamás diría como debería hacerse algo, porque respeto a cada persona en su propia impronta. Mi enorme y más grande logro, es que cada persona pueda vivir en el espacio que lo represente, más allá de mis propias creencias.

Estoy disponible para imaginar, crear y hacer juntos, posible, el sueño de mis clientes. Nuestro hogar, nuestra oficina, un edificio, lo que se me plantee, es siempre una aventura y me gusta guiarlo sin limitaciones.

¿Qué te diferencia del resto? ¿Cuál es tu estilo?

Definitivamente la conexión humana. La capacidad de empatizar con el cliente. Acompaño, tanto a aquellos que no saben muy bien lo que desean, como a quienes tienen super claro lo que quieren. Es un trabajo en conjunto. No considero un valor tener un estilo en particular, eso es un aporte de quien nos convoca. Soy una herramienta más. Cada espacio es un mundo, y pueden ser tantos los resultados, que considero que lo más importante es la buena comunicación entre las partes. Así SOY todos los estilos.

Fuera de Argentina, ¿cómo sentís que podrías aportar a otros países?

Ser abierta a las diferentes culturas, arquitecturas y formas de hacer y vivir es un desafío encantador. Mi aporte desde mi experiencia en obra, hace que deje de ver el problema para ver las soluciones. Ese ejercicio ha sido poderoso. Por otro lado, considero que cuando surgen proyectos interculturales, el resultado es muy interesante, ese cruce de miradas me da curiosidad. En cuanto a tendencias solemos poner el ojo en el exterior, Europa marca bastante el ritmo de lo que se viene, lo innovador. Tener la posibilidad de absorber todo lo nuevo estará buenísimo.

¿Qué le aconsejarías a los chicos que hoy están estudiando Arquitectura?

Me remonto al momento donde decidí ser Arquitecta. Luego de estos años de experiencia, entiendo que hoy no son las mismas razones que en aquel momento, las que me mantienen en este camino. Mi consejo sería que no se queden solo con lo académico y que trabajen mientras están estudiando.

Trabajar nos pone en un contexto de realidad que supera lo que vamos aprendiendo en la universidad. Te empapa de lo que consiste la profesión y ves las cosas desde otro punto de vista. Les diría que aprovechen a crear sin limitaciones, explotar su imaginación, que jueguen, que disfruten. En mi caso, yo empecé a trabajar en segundo año de la facultad, como asistente técnica en una empresa. Mi primer día de trabajo fue en la remodelación del Teatro Colón y lo que aprendí en ese trabajo no lo aprendí en la facultad ni en ningún otro lugar.

Para conocer más : Arq. María Natalia Gay - Founder Estudio Mana - @estudio.mana - hola@estudiomana.com.ar