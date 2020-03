Milagros Martin Alta Costura: diseños exclusivos y artesanales

Milagros Martin es Diseñadora de Indumentaria y Alta Costura. Realiza todo tipo de diseños para eventos y busca, con diferentes estilos, darles a sus clientes piezas únicas que durarán para toda la vida. “Me considero muy curiosa y minimalista a la hora de aprender y crear. Por eso siento que me amoldo con facilidad para trabajar con estilos de todo tipo”, nos comentaMilagros, que además remarca: “me gusta lograr un diseño interesante,jugando con sus formas y otorgándole mucha presencia con la ayuda del género y la paleta en donde uso colores fuertes y en algunos casos los combino entre sí”.

La profesional de la moda realiza vestidos de Alta Costura para eventos de gala,15s, egresadas, coctels, madrinas y noviastrabajando artesanalmente en terminaciones a mano o bordados para que los vestidos alcancen la máxima calidad.

¿Cómo fueron tus comienzos en la alta costura?

Tenía 14 años, cuando una tarde sentada en el piso y con una bitácora apoyada en los pies de mi cama, dibujé mi primer vestido de alta costura. Desde ese momento, no me despegue más de esta profesión y es lo que más me apasiona en la vida.

Me recibí en el Instituto Aldo Belén de CórdobaCapital. Allí me brindaron mucho más que contenido, y con 21 años, salí con unas ganas inmensas de empezar a trabajar hacia mis sueños.

Tuve la suerte de poder participar en el Desfile Real de Córdoba, siendo reconocida la diseñadora emergente de la Provincia. Todo fue un sueño y se originó en una tarde, cuando acompañé a una de mis amigas, a la agencia de Giorgio Montagna en donde ella es modelo. Allí Giorgio vio algunos de mis diseños y me invitó a participar del desfile. Desde ese momento empecé a entender lo poderoso que es soñar, ya que estaba viviendo una realidadque, por mis cálculos,se iba a dar másadelante. Previo alevento fueron días de mucha inspiración y creación. Y decidí que iba a ponerle mucha creatividad y color a la pasarela, para engalanarla a mi modoy hacerme sentir en cada pasada.

Todo lo que vino después fue increíble,me invitaron a un programa de TV de Canal 10, conducido por la periodista Rebeca Bortoletto para contar sobre mi profesión.

Estuve presente en la edición 59 de la increíble Revista Nubilis en Noviembre del 2019, con nada más y nada menos queCande Ruggeri como modelo, una experiencia encantadora que me dejó con ganas de más y deseguir creciendo. Así fue como terminéel año, con trabajos, proyectos y visualizando sueños para el 2020.

Este año es un placer poder estar participando por primera vez en la Inmensa Revista Caras, una experiencia que me tiene desde el primer momento inmensamente agradecida, feliz y entusiasmada de poder seguir creciendo y transcendiendo con mi trabajo.

¿Qué te inspira a la hora de realizar diseños?

La verdad es que te puede inspirar lo que sea, el punto está en lo que te quieras basar para hacer una bajada al papel y crear.

En particular, me resulta un gran disparador la figura como personalidad destacada de la ReinaMáxima Zorreguieta, a quien,en más de una vez, le he diseñado vestidos en mi taller y sueño con hacerle llegar alguno o crearle uno nuevo para cuando llegue el momento.

Cuando se trata de generar diseños, algunas veces, cuesta hacer una bajada completa. Peroen muchas ocasiones, en el momento en que te relajas (como durante el sueño o haciendo alguna actividad de la rutina) aparece sola la respuesta armonizada y lista.

Sos una persona que le gustan los desafíos. ¿Se ve esto reflejado en los diseños?

Totalmente, me parece que es un punto esencial dentro de la profesión, es esto lo que nos permite seguir creciendo y aprendiendo.

La práctica es el lugar para experimentar y perfeccionarsesin parar; después tenés otro tipo de desafíos como lo es poder hacer grandes producciones, desfiles importantes, vestir celebridades, entre otras cosas.

¿Qué es lo que más disfrutas a la hora de diseñar?

Se crea un juego muy interesante y divertido: vas siguiendo el impulso en una hoja con el lápiz, le vas agregando colores, estudias sus formas, imaginas posibles texturas para materializar el diseño, y personalmente, ya voy pensando en los complementos para darle el broche a la idea. Finalmente visualizo el todo y decido si apruebo la idea o le tengo que dar algún giro más.

¿Contas con alguna colección?

Por su puesto que tengo diseños que he ido realizando.Actualmente me encuentro creando una colección con mucho color, faldas minis y mucho volumen, entre algunos otros detallitos que voy a reservar para más adelante.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

Son innumerables, puntualmente el hecho de que una persona te elija para realizar un vestido en su momento especial, porque le gusta tu forma de trabajar y estilo, ya es tremendamente satisfactorio. Ni hablar de ver finalmente a la clienta llevando el diseño que trataste con tanta exclusividad, y el que llevo muchísimas horas de trabajo y detalle.

Después hay otro tipo de satisfacciones como es participar en un desfile, hacer producciones, vestir a una figura pública. Creo que todo lo que tenga que ver con expandirse y trascender fronteras con tu arte lleva consigo muchísima satisfacción, me genera orgullo y ganas de crecer.

¿Cómo te ves en el futuro?

Trabajando y poniéndole mucha energía para vivir de mi pasión. Con un atelier gigante, con capacidad de expansión, viajando con mis colecciones, presentándolas en grandes pasarelas, participando de producciones soñadas, y por supuesto vistiendo a grandes personalidades del mundo, como Máxima.

Antes de terminar, me gustaría destacar y agradecer a mi familia por el amor y apoyo incondicional, en especial a mi hermana Mariela que me enseñó de chiquita a creer en los sueños; a mis queridas profesoras del Instituto Aldo Belén y a su directora; a la Milliner Paula Belveder,talentosa,compañera y dueña de muchos consejos que he tomado; al señor Giorgio Montagna porlas innumerables oportunidades; a la modelo Aylén Villareal, mi musa, con quien compartimos una increíble amistad y también la profesión; y en general a todas esas personitas que estány apoyan con mucha fuerza cada uno desde su lugar.

¿Cuáles son tus diseñadores o marcas favoritas?

Entre mis diseñadores favoritos están Gabriel Lage, Coco Chanel, Giorgio Armani y el holandés Jan Taminau y entre las marcas favoritas se encuentran Berta Bridal, Ralph and Russo y Zimmerman.

Pauta una citayconoce más sobre sus diseños, producciones y desfiles en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto: milimartin1997@gmail.com // Celular: 3547507766.

Agradecimientos por las fotos: Anabel Cadamuropanelista del programa cordobés Muy de Minas.A la fotógrafa Trinidad Linares; a la Agencia Giorgio Montagna y en especial, a Gina Casinelli, quien se encuentra actualmente trabajando en Telefé como bañera en el Muro Infernal, programa conducido por Marley.