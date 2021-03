Made By Yo es un espacio que nació como una búsqueda artística de su creadora Sol Ive. Desde muy chica ella se interesó por el arte: estudió pintura, cine, fotografía y es collagista. Hoy ella conversa con CARAS donde nos cuenta más sobre su historia y el espacio artístico en el cual se desenvuelve.

“Cuando comencé en el arte, me gustaban todas estas disciplinas, pero siempre sentía que faltaba algo. En el 2018 comencé a estudiar orfebrería en El Club de la Joya y me enamoré por completo del oficio. En un principio fue un hobby y la idea de crear un emprendimiento era muy lejana, pero cuanto más aprendía y practicaba más me apasionaba”, recuerda la artista.

Así fue como en el año 2019, Sol se animó a dejar su trabajo de oficina creando este emprendimiento llamado Made By Yo. “Hoy tengo mi taller, es chico, pero crece de a poco y me permite crear nuevas piezas todo el tiempo”, destaca.

¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

Durante el 2019 participé en ferias de emprendedores que fueron mi mayor punto de venta. Cuando comenzó la cuarentena y me di cuenta de que venía para largo, realmente me asusté ya que la marca recién estaba iniciando y no sabía cómo iba a sobrevivir. Pero abrí una tienda online y aunque al principio fue difícil hoy es mi principal motor de ventas.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Mis piezas están diseñadas a partir de sentimientos y experiencias. La colección “Mujeres” refleja estados y búsquedas por las que creo que todas pasamos a lo largo de la vida. También en esta colección deje ver más claro mi lado collagista.

Creo que todo esto hace que mis piezas sean diferentes y atemporales, no quiero diseñar piezas que queden fuera de moda de una temporada a la otra, sino que se usen a lo largo de la vida y quien las use se vea en ellas.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Yo soy la creadora de Made By Yo, diseñadora, realizadora, community manager, administrativa, atención al cliente, etc. Yo soy Made By Yo y cuando la gente consulta o compra habla conmigo sin intermediarios, por eso es muy importante para mí que se sientan a gusto y con ganas de volver. La calidad de las piezas por supuesto es lo más importante, por eso brindo garantía permanente para cada una de ellas.

¿Cuáles son los métodos de venta y envío?

La tienda online es el principal punto de venta actualmente, lo cual me permite tener presencia en todo el país realizando los envíos a través de correo argentino.

¿Cómo se proyectan? ¿qué es lo que viene a futuro en la marca?

La intención para este año es incorporar una línea textil. Ya estoy trabajando en ella y estoy fascinada con la posibilidad de incluir color en Made By Yo. Amo trabajar el metal, y continuar aprendiendo y creciendo es mi objetivo principal, pero la paleta de colores que brinda el metal es limitada y como artista el color es una necesidad para mí.

En cuanto a objetivos más comerciales, me gustaría expandir la presencia de la marca en espacios físicos. Porque, aunque la virtualidad que se ganó durante la pandemia no es algo pasajero, creo que la gente está ansiosa por volver a estar afuera paseando, viendo todo en persona y probándose las piezas.

Datos de contacto: hola@madebyyo.com.ar - www.madebyyo.com.ar - IG: @made.by.yo