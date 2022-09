Mosaicos Artísticos llenos de textura y color

CREDITO CARAS

Matilde, ¿cómo te iniciaste en el arte del mosaico?

Me inicié cuando me fui a vivir a Ravenna, en Italia, donde es la cuna del mosaico. Allí, están las mejores escuelas. En ese ámbito pude conocer profesores, dentro del mosaico Bizantino y Romano. El mosaico es un arte milenario, que siempre se va renovando, y eso es muy atractivo. Después pude incursionar en el mosaico contemporáneo, trabajando en distintos laboratorios. Eso me enriqueció muchísimo.

¿Cómo es hacer ese tipo de arte?

En el mosaico hay mucho trabajo de investigación, cada uno debe encontrar su impronta; eso me llevó varios años hasta que pude forjarme en un estilo propio, que me identifica como artista. Siempre vivo como un juego, como un rompecabezas, eso de armar con diferentes piezas, logrando una unidad que adquiere sentido propio. Allí la mano y la mente son cómplices y los resultados aparecen de manera impredecible y fascinante.

¿Cuál es tu estilo?

Me gusta mostrar en mis mosaicos textura, volumen, y diferentes planos. Trabajo con paletas monocromáticas, y también con mucho color. Busco hacer obras irregulares, para que rompan con lo estructurado de una casa, por eso realizo los círculos y las ondulaciones.

¿Qué materiales usas?

El mosaico artístico se trabaja con cemento en fresco; es decir, que yo extiendo el cemento y me pongo a crear. No hay dibujo, eso hace que cada mosaico sea un original. Los materiales que uso, son muy ricos, vidrios pintados a mano, vidrios Tiffany, flores de murano, smalti -que es el material con el que se hace el mosaico bizantino- perlas y varias piezas de origen italiano. La mezcla de todos los materiales me permite crear las diversas texturas.

¿Tus mosaicos son de interiores?

Sí. Me gusta ambientar lugares, personalizarlos; y más allá de la gente que concurre a mi atelier, en el local de Palermo; también trabajo con arquitectos y decoradores, porque hago obras a medida.. Uso mucho los espejos como excusa para hacer una obra. También me gusta hacer cuadros, como esta interpretación de “Adele” de Klimt. Trato de encontrar el espíritu del cuadro y hacer mi propia síntesis.

Más información en:

Dirección: Armenia 1495 Palermo Soho

Teléfono: 48314185

Mail: [email protected]

Instagram: @matildesayag