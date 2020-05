Motherland: un espacio para disfrutar de la maternidad

View this post on Instagram

Cuando estamos embarazadas, las mujeres transitamos un proceso que nos revoluciona el cuerpo, la mente y la vida entera. A partir de este momento, sabemos que no hay vuelta atrás. Apenas nos enteramos que estamos embarazadas, solemos sentir síntomas que nos llevan a vibrar la misma frecuencia que nuestro bebito; sentimos cansancio y tenemos ganas de dormir la mayor parte del día, como si nos sintiéramos dentro de un útero calentito, con el mar como sonido de fondo. Las actividades que antes nos llenaban el alma pasan a segundísimo lugar y casi todo nuestro interés se centra en nuestra panza, en el bebé que estamos gestando. Nuestro cuerpo va tomando distintas formas, y la manera de percibir la vida ya es otra. Nosotras también ya somos otras, estamos por nacer como madres. Los meses van pasando y al final del embarazo empezamos a sentir miedos relacionadas al momento del parto. No podemos dejar de imaginarlo, aunque no sepamos cómo va a ser, pero ¿por qué le tememos al parto? ¿no se supone que es el momento más lindo de la vida de una mujer? Toda madre, instintivamente, quiere mantener a su bebé a salvo, fuera de peligro; por esto el parto nos da miedo, ya que no podemos tener el completo control de cómo se va a desarrollar. Hoy el afuera se nos muestra peligroso y estos miedos pueden aumentar. ¿Te cuento algo? Tu parto va a ser maravilloso, si vos queres que sea así. A veces no tenemos otra opción que la de ser nuestra mejor herramienta. Aferrate a tu bebito, contale con palabras lo que ya le estás compartiendo con tus latidos, a veces, acelerados; hacele mimos y fantasea con ese momento en el que se miren por primera vez. Mientras más sonrías, menos miedo vas a sentir. Aprendé de él, él sólo quiere conocerte y que lo abraces fuerte, no le importa cómo ni dónde. No hay pandemia que interfiera en el milagroso acto de dar vida 🙌 Por todo esto, hoy más que nunca, conectate con tu bebé, tu pareja y virtualmente con tu familia, después tu médico te indicará los pasos a seguir. Confia en vos y sonreí, ya falta poquito. ¿Les pasa algo parecido?