MueblesySillones.com: saber cómo, o de qué esta hecho, siempre es importante...

Mucho hemos hablado del Feedback existente entre nuestra empresa y los clientes, pero de esto surge una inevitable pregunta; ¿es real esta retroalimentación? o solo obedece a tener información del cliente… Lamentablemente sucede en muchas empresas o comercios, donde el público consumista no puede nutrirse o acceder en su totalidad, de las características del producto, para conocer en detalle lo que está comprando.

En lo que a mí respecta, un ejemplo claro y contundente sufrí en Valencia, España, hace un par de años… Estaba en una casa de artesanías, tratando de adquirir un objeto, el cual era sumamente vistoso y ornamentado pero más allá de la obra en sí, tenía curiosidad por saber cómo fue construido, no en detalle, sino de qué manera habían logrado una terminación y textura tan particular… la respuesta del vendedor no se hizo esperar… “si te gusta lo que ves, conoces el material y puedes comprarlo, no necesitas saber cómo está hecho".

La respuesta fue contundente, hasta podría decirse que fue elegante… pero para nada aceptable. Esto decididamente es un cliente insatisfecho en cuanto a información de producto y eso es lo que en MueblesySillones.com® no admitimos, por ello es que tratamos de capacitar a todo nuestro personal de ventas para que la información siempre esté disponible al usuario.

Quiero aprovechar este medio para hablar sobre los materiales utilizados en nuestra empresa, más precisamente de las maderas y placas.

En cuanto al uso de maderas macizas, tenemos una gran variedad… lapacho, prosopis, nogal americano, etc. Dicha multiplicidad, hace que debamos trabajar en forma ardua para clasificar y diagramar los procesos de secado computarizado en hornos. Esta tarea, es fundamental a la hora de preparar la materia prima que dará vida a nuestros muebles.

Los distintos tipos de madera, tienen una dureza y composición determinada, lo que implica que al momento de secar cada una de ellas llevarán una curva evolutiva acorde con las características de la especie. Por otro lado, el tiempo de secado es directamente proporcional al grado de humedad que necesitamos en la madera.

Nuestros productos requieren que la materia prima tenga una humedad ambiente cercana al 13%, de esta manera garantizamos indeformabilidad del producto. Pues bien, dependiendo de las líneas, es la selección que se realiza en la madera, ya que el rasgo de una de ellas son las imperfecciones, y otra son lo contrario. Esto no denota mala calidad sino que son distintos acabados que lleva una y otra. La calidez y nobleza de las maderas utilizadas son un ícono en nuestra trayectoria y nuestro público lo reconoce.

En la línea de muebles laqueados, se utilizan placas de M.D.F. (Medium Density Fibreboard), este material muy resistente y de suave textura, permite un acabado de superficie óptimo en la terminación del mueble, que lo hace atractivo en toda su dimensión. Estas placas producidas por la firma MASISA®, son construidas con astillas de madera, lavadas y separadas de toda impureza como arena, micropiedras etc.

Luego, mediante un proceso industrial de desfibrado, esa astilla se convierte en fibra, a la cual se le inyecta un adhesivo con base de resina, para lograr mediante horno de secado, un manto continuo y homogéneo de fibra encolada y resinada, que se somete a un banco de rodillos donde se presiona y esparce la fibra de manera uniforme. Al concluir este paso, se realiza el pre prensado en frío, para reducir el volumen, extraer el aire y generar una mayor consistencia.

En las últimas instancias, ingresa al área donde se prensa en forma definitiva y se aplica temperatura variable para la consolidación de las fibras, y así generar una reacción química que permite incorporar características físico mecánicas óptimas. Para finalizar, se cortan y refilan las placas, que se almacenarán para su estabilización final antes de salir a la venta.

Parafraseando con la respuesta de aquel vendedor de Valencia que dijo: “si te gusta lo que ves, conoces el material y puedes comprarlo, no necesitas saber cómo está hecho…” en este caso aquellos que nos visiten sabrán cómo están hechos cada uno de nuestros productos…

Lic. Daniel O. Ferrara - Manager de Mueblesysillones.com

Datos de contacto: www.mueblesysillones.com - INSTAGRAM: @mueblesysillones - @mueblesmadervent // FACEBOOK: @mueblesysillonesoficial.

Mirá el video de Mueblesysillones.com: