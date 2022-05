Mujeres, poder y liderazgo

CREDITO CARAS

Si hemos aprendido algo con el correr del tiempo, es que la voz de una mujer no solo es algo que vale la pena escuchar, es una fuerza a tener en cuenta. Los logros de las mujeres en los últimos años, como fundadoras, líderes empresariales, políticas, científicas y mujeres vanguardistas demuestran que todas llevamos una pequeña “Mujer Maravilla” dentro de nosotras.

A diferencia de la mayoría de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos en busca del “Sueño Americano“, yo he llegado con mi hijo Bautista de seis meses a Miami hace 21 años, una semana antes de la caída de las Torres Gemelas, en busca de un pasaporte para él, algo de paz y comenzar una nueva vida.

No tenia claro qué podía hacer, y un día, el realtor que me ayudó a instalarme mencionó que yo tenia carisma para ser realtor, y aquí estoy 21 años después.

Mientras trabajaba especializándome en propiedades residenciales de Lujo, asumí tareas paralelas administrando algunas propiedades, las cuales había vendido a clientes argentinos. No me tomó mucho tiempo darme cuenta que nadie estaba atendiendo al comprador latinoamericano.

La mayoría de las firmas y agentes los ayudaban a comprar o alquilar, pero no brindaban los servicios a los que los latinoamericanos estaban acostumbrados. Nadie pagaba las facturas de los clientes, nadie se enfocaba en ayudarlos a financiar sus compras y los servicios de conserjería personal, eran casi inexistentes para el mercado latino. Inmediatamente me di cuenta de que había un vacío que necesitaba ser llenado. Actualmente, también soy dueña de una compañía de Management y de Interior Design y junto con mi Team, cubrimos todas las necesidades de los clientes para la administracion de su propiedad, declaración de impuestos y renovación, decoración y más.

Invité a mi hijo Bautista a subir a bordo y hoy todos nos reconocen como un gran equipo.

¿Qué sientes que te ha dado el Real Estate?

Me ha dado muchas satisfacciones. Cada llave que recibo para mostrar una propiedad es una señal de confianza y me da una gran sensación de gratificación. Cuido cada propiedad como si fuera mi propia casa. Es una actitud que resultó en muchos éxitos durante los últimos 20 años, incluidas varias transacciones internacionales en países como Uruguay, Argentina y España.

¿Qué es ser parte de una marca internacional?

Como agente inmobiliaria en ONE Sotheby’s International Realty, no eres solo un Broker, eres parte de una poderosa familia altamente ética, afectuosa y solidaria que reconoce los talentos y el potencial de sus asociados y les brinda las herramientas para lograr lo mejor. El alcance global de ONE Sotheby's International Realty es inigualable.

¿Cuáles son tus lecciones aprendidas?

Nada es imposible si se aborda con creatividad, profesionalismo, y ética, ésto es la receta perfecta para lograr la excelencia.

¿Qué te identifica?

Para mí, la actitud y la credibilidad es la clave. Hacer que las cosas funcionen y mantener una actitud positiva pase lo que pase. También tengo perseverancia y no pospongo las cosas. Creo que mi dinamismo y energía son mis mejores activos.

Me actualizo continuamente, dedico mucho espacio a cada cliente, en un momento donde el tiempo escasea tanto, yo siempre estoy.

¡EL ÉXITO NUNCA ES DE TU PROPIEDAD, SE ALQUILA Y LA RENTA SE DEBE PAGAR TODOS LOS DÍAS!

