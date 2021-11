MYC Medicina Estética: belleza, orientación y confianza

María Celeste Guzzo es especialista en Cirugía General y es directora Médica del Centro MyC, Medicina Estética y Antiage, junto a su socia Marta Gerling, especialista en Dermocosmiatria. Su espacio se encuentra en San Martín de los Andes, Neuquén donde buscan generar una estética médica natural y que resalte los rasgos únicos de cada paciente. Hoy ellas conversan con CARAS y nos cuentan más sobre su trabajo.

“Buscamos que cada paciente pueda resaltar sus características sin generar una exageración, Hoy en día se habla de Armonizar, de generar un rejuvenecimiento facial con diferentes técnicas mínimamente invasivas, y equipamientos tecnológicos de calidad. Por eso, consideramos que es importante que estos procedimientos sean realizados por profesionales médicos capacitados, en centros habilitados, y con equipamientos debidamente aprobados”, destaca Ma. Celeste Guzzo, quien cuenta con Posgrados en Cirugía Dermatológica y Estética Mínimamente Invasiva.

¿Qué intentan transmitirles a los pacientes?

Muchas veces ellos vienen a la consulta con miedo, ya que quedaron con el concepto que se utilizó durante muchos años, más que nada en los años noventa, con esos pómulos o labios exagerados.

Los pacientes deben saber que ya no se utilizan los rellenos de esa época, y que este concepto estético ha evolucionado, junto con los productos que se utilizan hoy en día.

¿Qué servicios y productos tienen a disposición?

En Centros MyC contamos con tratamientos mínimamente invasivos médicos (toxina botulínica, rellenos con ácido hialurónico, mesoterapia, plasma rico en plaquetas, hilos tensores), trabajando en conjunto con tratamientos dermocosmiatricos y equipamientos como HIFU, radiofrecuencia fraccionada, carboxiterapia.

Contamos con especialista en ginecología estética, reconstructiva y modulación hormonal. Siempre con profesionales altamente capacitados para realizar evaluación, tratamientos y seguimiento de cada paciente.

¿Qué experiencia buscan brindar en su centro?

Creo que debemos empezar a humanizar más esta especialidad, ya que el paciente no viene solo por un tratamiento estético. A veces viene angustiado, triste por alguna parte de su cuerpo o rostro que no le agrada, por esto debemos brindarle contención, confianza y empatía, siempre dando toda la información de calidad y siendo honestos con ellos.

Muchas veces debemos realizar alguna interconsulta ya que quizás debemos realizar una cirugía plástica, por ejemplo. Desde el momento de la consulta tenemos la oportunidad de ayudarlo, que se sienta comprendido y generando una relación médico-paciente de calidad.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

En muchas situaciones, como médicos, hay cosas que no podemos resolver, o curar, pero si debemos acompañar no solo a los pacientes, sino también a los familiares. El agradecimiento que recibo a diario por esto es lo que me llena y hace que siga eligiendo esta profesión, ya que no solo me dedico a la Estética Medica sino también a la Cirugía General. Esto me permite trabajar con diferentes pacientes, patologías, manejar complicaciones y realizar diferentes tipos de tratamientos.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Siempre haciendo lo que me apasiona. Transmitiendo mis conocimientos, para formar especialistas estéticos que realicen esta profesión de manera adecuada, incentivándolos al trabajo en equipo y sobre todo a que sean buenas personas y colegas.

También tenemos las franquicias de Centros MyC Medicina Estetica y Antiage, que pronto estará en Chile y en otras provincias de Argentina.

Datos de contacto: IG: @dracelesteguzzo - @mc.esteticamedica // www.mycesteticamedica.com // WhatsApp: Victoria +549 2944 638263 - Dra. María Celeste Guzzo (MN: 163396-MP:7218-ME: 4055)