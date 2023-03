CREDITO CARAS

Belén Farías, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Mi pasión por las uñas comenzó de chica cuando veía a mi mamá hacerse las manos.

Tomé unas clases y empecé a trabajar como manicura. Me fue muy bien, pude mudarme sola y tener mí independencia.

En 2019 quedo embarazada, a los meses me despiden de mí trabajo cursando el 6° mes de embarazo. Creí que mi mundo se había derrumbado.

A los cuatro días del despido, un Spa me abrió sus puertas y me dio la oportunidad de brindar mis servicios por un monto fijo mensual. Empecé a trabajar con doce esmaltes y una cabina, en Instagram con 200 seguidores, al principio atendía muy pocas personas por día pero lo di todo para superarme y lograr cumplir mi sueño de tener mí propio Salón.

Llegó 2020 y la pandemia. No podía trabajar por la cuarentena y estaba desesperada porque si no trabajaba no podía darle de comer a mi beba.

Levantada la cuarentena, tuve mucho trabajo y lo aproveché al máximo. Había un local en alquiler a una cuadra de dónde estaba. Después de muchísima insistencia al dueño, accedió a alquilarme. Yo era madre soltera de 24 años con ganas de comerme el mundo.

El 13 de enero de 2021 inauguro mí primer local en Villa Devoto "NailsBar Devoto".

¿Cómo lograste expandirte en el rubro?

En enero del 2022 empiezo a salir con mí actual esposo, quién se convirtió en padre de mí hija, nos casamos y formamos una hermosa familia. Me propuso abrir otro Salón y seguir creciendo, con miedo e incertidumbre nos animamos igual.

El 11 de junio del 2022 inauguramos nuestro segundo Salón en Boulevard Shopping, Adrogué. Un desafío mucho más grande pero con la convicción de que íbamos a poder. ¡Con trabajo, esfuerzo y perseverancia los sueños se cumplen!

Estamos felices de ver crecer nuestra marca, agradezco a mi Dios por sostenerme siempre y ocuparse de que nada nos falte.

¡Somos dos jóvenes dispuestos a todo, queremos que NailsBar Devoto siga expandiéndose y llegar muy muy lejos!

