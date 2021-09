Nanna Baby Comfort: juguetes que acompañan el crecimiento y el desarrollo de los niños

Claudia Silvina Echegaray, es la creadora y ejecutiva de Nanna Baby Comfort, una marca de juguetes y accesorios textiles para bebés de hasta 2 años y para las mamás que están en la “dulce espera”. Su propuesta surge de una delicada y dedicada selección personal, a partir de su propia experiencia profesional y personal, priorizando el diseño y la funcionalidad. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más acerca de su marca.

“Fui mamá muy joven de cuatro mis hijos y cuando cumplí 38 años sentí la necesidad de cumplir un sueño, el de ir a la universidad. Fue así como, luego de unos años, me recibí en la carrera de Diseño de Indumentaria y tuve la suerte de trabajar en el rubro durante más de una década ganando experiencia y conocimientos únicos”, afirma Claudia sobre sus comienzos.

Nanna Baby Confort comenzó con sus trabajos luego de que la emprendedora sea abuela de tres pequeños. Inspirada en ellos, la profesional se animó a “darle luz” a este proyecto personal en donde se especializan por la creación de elementos artesanales, con materiales nobles y hechos a manos, que cuidan al detalle la combinación de colores junto a sus terminaciones.

“Hacemos cubos sensoriales, pelotas, mordillos, sonajeros, pintorcitos, niditos de contención, almohadones de lactancia y mantitas. Tenemos un amplio surtido de productos y precios los cuales pueden ver a través de nuestra tienda online”, destaca Echegaray.

Claudia, ¿cómo te reinventaste con la pandemia?

La necesidad de tener stock de productos me llevo a surtirme de muchas telas y materiales para poder cumplir con los pedidos. Al confeccionar todo yo, mi principal preocupación siempre fue tener materia prima. De esa manera, cuando arrancó la pandemia me vi beneficiada por la situación ya que lo complicado era conseguir telas, avíos y demás para poder confeccionar, y yo tenía un acopio importante.

La venta en la tienda empezó a crecer porque la gente se volcó a la compra Online y Nanná Baby Comfort podía cumplir con los pedidos. Pude organizar los envíos con nuevas empresas que surgieron en ese momento, garantizándole al cliente que recibiría su compra en su domicilio.

¿Por dónde los clientes pueden contactarse contigo?

Las consultas llegan por diversos medios: WhatsApp, Instagram, Facebook, la tienda online, y ante cualquier consulta o inconveniente siempre trato de responder de manera pronta y respetuosamente, poniéndome del lado del cliente, y recordando cómo me gustaría que me atiendan y me resuelvan cualquier problema.

¿Qué satisfacciones obtenés de tu trabajo?

Mi mayor satisfacción es recibir las fotos de los bebés con sus juguetes o accesorios, junto con los mensajes con tanto cariño que me hacen llegar sus mamás. Es como sentirme un poco abuela de todos ellos.

