NatCookies: llevando la dulzura a cada hogar

Natalia es una emprendedora nacional que, durante toda su infancia en Necochea, vivió lo hecho en casa y con recetas de herencia como algo cotidiano. Así fue como ella decidió incursionar dentro de la Gastronomía y se recibió como profesional de la materia en Buenos Aires. Actualmente, desarrolló NAT COOKIES, su espacio propio donde deja que su inspiración crezca a través de postres dulces y deliciosos.

“Mi historia con la cocina empezó desde muy chica. Mis primeros recuerdos son las manos de mi abuela con harina, el olor de sus alfajores recién horneados y que me deje meter mano en un bowl de chocolate. Ir a visitarla era una aventura de amor culinario que recién hoy siendo adulta entiendo mejor, agradezco e intento replicar en cada rincón de mi cocina. Hoy en día intento mantener esos sabores auténticos en cada receta”, destaca Natalia.

¿Qué vamos a encontrar dentro de NATCOOKIES?

Natcookies, como todos, fue mutando a lo largo de los años y de las necesidades de los clientes. A nuestras cookies de manteca y glasé, que son las verdaderas estrellas de la marca, hoy las acompañan macarons, cakes, alfajores, muffins y nuevas galletitas. En el último tiempo tuvimos muchas consultas acerca de la vajilla o decoración que acompañaban las cosas ricas que publicábamos en las redes. Aprovechamos la oportunidad para expandirnos sumando deco y bazar que complemente una mesa rica y que además se vea linda.

Natalia, ¿cómo te has reinventado con la pandemia?

La idea desde el nacimiento de Natcookies siempre fue la misma, llevar mensajes en galletitas que acompañen momentos especiales. La pandemia me invitó a pensarlo más allá, lo que antes eran cumpleaños, bautismos, comuniones multitudinarias se habían convertido en festejos virtuales en los que de alguna manera los seres queridos buscaban estar presentes. Ya no podía armar mesas dulces, pero eso no significaba que la dulzura no pudiera llegar a cada hogar. Así nació el primer box de cumpleaños que tenía cookies y alfajores.

Desde ahí lo que entrara en las cajas fue el límite. Empecé a diseñar cada box según las necesidades, no solo de quien la iba a comprar, sino también de las fechas especiales que venían, pero sobre todo con la mente pensando en quien iba a recibirla y la experiencia que iba a sacar de ello.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Siempre fui de las convencidas de que si vas a hacer un regalo debe tener un significado, una dedicación. Eso es lo que transmito y lo que me diferencia. Cada uno de los productos de Natcookies hace que quien lo reciba sienta que pensaron en él cuando lo eligieron. Claro que la materia prima y la calidad son importantes, pero estar en los detalles es lo que hace de nuestras cookies una experiencia única.

¿Qué satisfacciones te da tu trabajo?

Cuando empecé con este proyecto creí que no iba a haber mayor satisfacción que poder trabajar de lo que amo. Con el tiempo, me di cuenta de que lo mejor es participar, con mis cosas ricas, de muchos de los momentos más importantes de la vida de quienes me eligen. ¿Cómo te proyectas a futuro? Un gran sueño es tener un lugar físico para compartir mis productos y aumentar su alcance. Queremos crecer aún más y siempre con el mayor de los desafíos de seguir manteniendo la impronta de Natcookies, ¡hechas con amor!

Datos para saber más : IG: natcookies_ // Web: natcookies.empretienda.com.ar - Punto de retiro: Villa del Parque y envíos x CABA.

Mirá el video de NatCookies: