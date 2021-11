NEBIAN: la magia de contar con productos personalizados

Nebian es una marca fundada hace 4 años por la Lic. en Diseño Gráfico Katrin Anz, y por su pareja Juan Manuel Quilodrán. El espacio nació originariamente para que la profesional pudiese mostrar sus ilustraciones, pero gracias a su gran trabajo, comenzaron a fabricar productos con estampas propias. Luego de un tiempo, decidieron comenzar con el diseño de kits temáticos mensuales, hechos en forma exclusiva, producto que fue un gran éxito. Por ese motivo, decidieron encarar su producción a este último novedoso producto que, hoy en día, se vende en todo el país.

“Nuestros productos son 100% ilustrados y diseñados por mí. Buscamos innovar con cada uno de ellos como hicimos con los planners de cuero con anillas, que se caracterizan por un armado poco visto en el país y de carácter personalizado. Apuntamos a diseños modernos, delicados, femeninos y exclusivos con una alta calidad”, afirma la fundadora de Nebian sobre sus productos, los cuales pueden encontrarse en su tienda online y diversas librerías que lo comercializan. Con respecto a las funciones dentro de la marca, Juan Manuel es el encargado de la producción, empaquetado y distribución, mientras que Katrin se especializa en la ilustración, diseño y atención al público.

¿Cuáles son los productos destacados de Nebian actualmente?

En este momento los productos que ofrecemos son: Kits de papelería para Journaling y Scrapbook, Planners de cuero con anillas; stickers, cartucheras y estampas digitales. A ello, le sumamos la ilustración de estampas y diseños exclusivos para marcas textiles, de indumentaria, papelería, etc.

¿Qué experiencia busca brindarles a sus clientes?

Buscamos que nuestros clientes se sientan atendidos y escuchados. Siempre estamos realizando nuevos diseños en base a las temáticas propuestas por ellos. Además, nos enfocamos en que puedan encontrar artículos novedosos y exclusivos en el país. Algo distinto. Con nuestro nuevo producto creemos que una agenda es algo que debe representar a la persona y su estilo.

Es un elemento que te acompañará en tu día a día y muestra tu personalidad y esencia. Por eso, nos enfocamos en diseñar productos con una amplia variedad de temáticas para que, cada persona que entre a nuestra tienda pueda sentirse identificada con ellos y pueda darle su toque personal a la hora del armado. No nos gusta la idea de un producto ya definido que no te permita expresar tu estilo. Por esto la base de nuestra marca es la personalización. Se puede elegir entre una amplia variedad de modelos, interiores, portadas, stickers, etc.

¿Cómo se proyectan a futuro?

Nuestra proyección a futuro es ser una reconocida marca de planners en el país, con una amplia propuesta de tamaños, colores e interiores, para que cada persona pueda encontrar la agenda ideal y personalizarla a su gusto con los distintos productos de la marca.

Datos para saber más : Instagram: @nebian.ilustraciones - Mail: [email protected] - Tienda online: https://nebian.empretienda.com.ar/ - Whatsapp: +5492972507612 - Ubicación: San Martín de los Andes, Neuquén.