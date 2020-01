Neny Paisajismo: diseño de jardines y paisajes

¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Deje mi profesión como Analista en Sistemas para dedicarme exclusivamente a criar a mis cuatro hijos. Podría decir que soy el producto de la reinvención de mis 40. Surgió con la necesidad de encontrar una carrera que me permitiera unir mis mundos favoritos: la Naturaleza, el Arte, la Tecnología y la Música, veo la vibración en los colores, el ritmo en las plantaciones y silencios en los espacios. Así surgió la idea de estudiar Paisajismo.

En su profesión, ¿qué diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

Si bien es una profesión más relacionada al género masculino por el esfuerzo físico, cada vez somos más las mujeres que ocupamos un rol importante en la Arquitectura del Paisaje. La sensibilidad y sentido de la estética es diferente al de los hombres, logrando que las mujeres se identifiquen más con nuestros resultados.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Mi éxito está directamente relacionado con la reacción de mis clientes al ver las transformaciones, la sorpresa o cuando se les ilumina la cara con una sonrisa, seguido de la frase: ¡esto es mágico!

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Me nutro de los fracasos, en jardinería me gusta explorar mucho y a veces no funciona, pero al encontrar argumentos para explicar la razón, dejan de ser fracasos para convertirse en enseñanzas.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

La comunicación cumple un rol fundamental. Mi profesión no conoce fronteras, se puede hacer paisajismo a distancia, es muy emocionante cuando te contactan de diferentes lugares.

Para contacto: Cel.: (+54911) 66230552 - MaIl: nenypaisajista@gmail.com.

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram.