Neurociencias Aplicadas: avances en psicoterapia con Realidad Virtual

¿Cómo fue tu acercamiento a VR?

Hace más de 20 años trabajo con hipnosis, cuando empezó a hablarse de realidad virtual en otros países, me decía… para que si con hipnosis puedo trabajar lo mismo?

Un día profundice en el tema y me di cuenta que podemos ofrecerle muchas posibilidades al paciente ya que hay personas con dificultades para visualizar y con la realidad virtual ese problema no existe. Algo a favor, además, la rapidez con la que empezase a trabajar un problema, con solo ponerte el visor ya la persona está ahí, en ese lugar enfrentando de a poco el objeto al cual le tiene miedo o desarrollo una fobia

¿En qué casos usas Realidad Virtual?

Lo utilizo mucho con personas que tienen que superar una fobia, pero también con personal jerarquico de empresas que tienen que hablar en público o alumnos que tienen que dar exámenes. Un uso diferente lo he dado con adultos mayores postrados que se sentían felices de poder salir a pasear con la realidad virtual, a cualquier parte del mundo.

¿Cómo es que funciona la realidad virtual?

Está comprobado científicamente que tanto en la hipnosis como en la realidad virtual, hay áreas del cerebro que se activan al igual que cuando algo efectivamente está sucediendo. La única diferencia es que la activación se da en aproximadamente un 60 %, pero eso es más que suficiente para que el tratamiento tenga alta efectividad. Antes del desarrollo de la Realidad Virtual ya se hacían experiencias en las cuales por ejemplo, un jugador de básquet entrenaba físicamente y otro entrenaba física y mentalmente, siendo ambos jugadores de un nivel similar, se observaba que quien entrenaba además desde lo mental, su rendimiento era algo superior al de la otra persona.

Esto me recuerda a algo que vi en otra de las notas…

A veces me pongo critico cuando a un deportista le preguntan antes de un partido acerca de la última vez que perdió contra ese oponente ya que le traen al presente una fisiología no adecuada para el encuentro que tendrá en minutos… es como preguntarle a alguien siempre por el trauma que tuvo alguna vez.

Es muy importante que las personas aprendan a manejar su pensamiento y a resolver sus traumas ya que… si me puse muy mal porque me bocharon en una materia, el día que tenga que volver a rendirla , si yo me prepare y además visualizo o entreno con realidad virtual el sentirme bien hablando en público, como si estuviera dando ese examen, estaré ayudando desde mi fisiología a que la situación futura sea mejor.

De algún modo si entreno con VR, podre mejorar la activación de mi sistema nervioso para poder enfrentar la situación sintiéndome mejor… la enfrentaría con el estado mental adecuado, conocido como ESTAR EN LA ZONA, un estado en el cual uno fluye, las cosas salen naturamente ya que para eso uno ha se ha preparado mentalmente y con su entrenamiento deportivo, estudiando antes de un examen, aprendiendo a usar una máquina de riesgo, y hasta preparando una presentación para los directivos de una empresa.

Datos de contacto:

Diego Hernán Pimentel

Licenciado en Psicología mn 27847

