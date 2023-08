CREDITO CARAS

Viviana Briozzo ¿cómo fueron los inicios de la empresa?

Luego de hacer jardinería durante un par de años uno de mis clientes me pidió que hiciera la ambientación floral del casamiento de la hija, que se hacía en jardín del Palacio DÚO. Ahí comienzo como florista, al poco tiempo me convertí en florista oficial de la Plaza Hotel y hubo que comercializar la empresa como NEW GARDEN PARTY SRL marcando una trayectoria artística y creativa.

¿Cuáles son los servicios que brinda al público?

Llevo a cabo diseño y producción de eventos sociales y corporativos; servicio de floristería para hotelería y restaurantes; ambientación floral de espacios en interiores y exteriores; consultoría de imagen y diseño floral; talleres y seminarios virtual y presencial de desarrollos de eventos; creación y comercialización de objetos decorativos; desarrollos temáticos para producción de avisos y eventos publicitarios y filmaciones.

¿Cómo proyectas tu marca en mediano plazo?

En los próximos años nuestro enfoque se centrará en consolidarme como un referente en la industria. Con cada evento que llevamos acabo queremos dejar una impresión duradera en la mente de nuestros clientes. Además, buscamos expandir nuestra cartera de servicios y establecer una red solida de colaboradores y proveedores permitiéndonos ofrecer experiencias más allá de lo convencional.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Lo que nos diferencia en New Garden Party es nuestra capacidad de elevar los eventos florales a un arte. Aportamos innovación, pasión y compromiso a cada proyecto, creando experiencias que trascienden lo ordinario y hacen vibrar los corazones de quienes participan. Somos más que eventos; realizando diseños únicos espontáneos e irremplazables.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías de diferente?

La construcción de una marca sólida sería mi prioridad. Entendería que la identidad visual y los valores de la marca deben ser coherentes y atractivos. Me aseguraría de que New Garden Party sea sinónimo de inteligencia basada en la creatividad, e imagen visual inigualable todo está ahí no hay nada que inventar solamente hay que verlo con otra mirada.

Datos de contacto:

[email protected]

www.facebook.comNewGardenparty

instagram.com/newgardenparty

www.newgardenparty.com

Teléfono y WhatsApp: +5491176182205