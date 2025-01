Lucia Nista, la mentora de identidad energética y visual de negocios, presenta “La Referente”

CREDITO CARAS

Lucía, contanos un poco acerca de vos y tu historia ¿Cómo surgió soylucianista?

Mi proyecto nació de manera intuitiva. Me encontraba sin trabajo, pero con una clara vocación por la comunicación, lo que me llevó a formarme en Marketing. Descubrí el deseo de combinar mis pasiones y talentos para ayudar a otras mujeres a brillar con sus marcas, viviendo de su propósito y ganando millones.

Hoy no me limito solo al diseño gráfico; sino que combino estrategia visual con herramientas de mentalidad y energía, creando marcas que no solo se ven bien, sino que se sienten auténticas y conectan profundamente con las audiencias.

¿Qué inspiró la creación de "La Referente" y cómo crees que puede impactar en las emprendedoras?

Lo que inspiró la creación de La Referente fue la Lucí del 2019, esa versión mía que soñaba con brillar, diferenciarse y vivir de lo que amaba, pero que se sentía perdida entre tanta información. Entendí que no se trataba solo de “hacer más”, sino de alinear mi energía, mis talentos y mi mensaje.

Con este mastermind, quiero que otras emprendedoras eviten ese camino solitario y accedan a una comunidad y metodología que las potencie. La Referente transforma tanto las marcas como a las personas detrás de ellas, ayudándolas a posicionarse de manera auténtica y brillar con su esencia única.

En tu experiencia ¿cuál es el error más común que cometen las marcas al intentar comunicar su mensaje?

El error más común es querer “gustarle a todo el mundo”. Muchas marcas tienden a ser genéricas en lugar de conectarse profundamente con un público específico. Esto suele traducirse en mensajes vagos, diseño inconsistente y falta de impacto.

El poder está en abrazar lo que te hace única y enfocarte en comunicarlo con claridad y coherencia. Por eso trabajamos en definir ese “valor único” y transmitirlo, visual y energéticamente.

¿Qué papel juega la energía personal en la creación de una identidad visual poderosa, y cómo se aborda este aspecto en "La Referente"?

La energía personal es el pilar de todo. Si no estás alineada con vos misma, tu marca tampoco lo va a estar. No se trata solo de colores o tipografías, sino de cómo te sentís al mostrarte al mundo y desde dónde haces las cosas.

En La Referente, combinamos herramientas de diseño estratégico con prácticas energéticas que ayudan a nuestras participantes a conectarse con su esencia, liberar bloqueos y transmitir una presencia magnética. Una identidad visual poderosa es el reflejo directo de una energía auténtica y alineada.

¿Qué pasos básicos debe seguir alguien que empieza desde cero con su marca?

Conexión auténtica: Mostrarte tal cual sos y conectar emocionalmente con tu audiencia.

Diferenciación clara: Comunicar de forma consistente lo que te hace única.

Coherencia visual y energética: Asegurar que diseño y mensaje reflejen tu esencia.

Contenido con propósito: Crear mensajes que eduquen, inspiren y resuelvan problemas específicos.

Estrategia y comunidad: Escuchar, interactuar y construir relaciones genuinas.

¿Qué pasos básicos debe seguir alguien que empieza desde cero con su marca?

Definí tu propósito: Reflexiona sobre por qué haces lo que haces y el impacto que queres generar.

Conoce a tu audiencia: Identifica a quién le hablas y qué problemas resolves.

Descubrí tu esencia: Enfocate en tus valores, talentos y lo que te diferencia.

Crea tu identidad visual básica: Elegí colores, tipografías y estilos que reflejen tu energía.

Alinea tu comunicación: Diseña mensajes claros y consistentes que resalten tu valor único.

Proba y ajusta: Escucha a tu audiencia y mejora según sus necesidades.

En La Referente, profundizamos en estos pasos, trabajando desde la raíz de tu energía hasta las estrategias más visibles, para que logres posicionarte y mantenerte como referente.

Para conocer más:

Instagram: @soylucinista

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 341 5527105