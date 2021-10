Ninfa Benítez: "Me pone feliz la confianza de la clienta. El vestido me pide y me dice que rumbo tomar en el diseño, es mágico"

Ninfa Benitez se destaca en la nueva generación de diseñadores de Alta Costura. Formada en Europa y radicada desde hace seis años en Buenos Aires, atiende con citas previas en CABA.

En dialogo con Caras: "Crear un estilo propio a partir de las formas clásicas y sin desatender las nuevas tendencias, puede ser difícil de explicar, pero cuando uno ama lo que hace y esa pasión se vuelca en el trabajo, todo fluye con naturalidad y se nota en el resultado final. En Francia me enamoré de la técnica de bordado Luneville, a tal punto, que quise compartirlo y organizamos clases en Buenos Aires y varias provincias. Encontré gente maravillosa en Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Chaco. Nos divertimos mucho y me permitió conocer un poco más este hermoso país", destaca.

‘’Hoy recibo a mis clientas muy cerquita del obelisco y creamos el ambiente donde las chicas se sienten cómodas. Conocer a quien va a lucir mi vestido es fundamental, saber sus gustos y su estilo es el primer paso para orientarlas y poder resaltar la belleza de cada una con un diseño que las identifique, en un día tan especial", afirma.

El atelier Ninfa Benitez se caracteriza por sus laboriosos bordados a mano. "Me pone feliz que la clienta confíe y me de libertad para bordar, siempre digo que el vestido me pide y me dice que rumbo tomar en el diseño, combinamos materiales y los resultados están a la vista, es como algo magico"

"En Alta Costura uno no puede dormirse en los laureles, siempre estoy investigando y capacitandome en nuevas técnicas que van surgiendo.

Las novias son mi debilidad, pero doy mucha importancia a las quinceañeras también. Yo creo que los padres, apenas conocen el sexo del bebé, empiezan a soñar con el día, en que su hija entra a la fiesta con su vestido de princesa. Esa expectativa es una gran responsabilidad que nos pone la vara muy alta y no nos permite decepcionar", resalta.

‘’El tiempo que pasamos sin celebraciones nos permitió incursionar en el mundo de las misses. Tuvimos la oportunidad de vestir a algunas candidatas en distintos certámenes de belleza, lo cual es un lindo desafío, ya que participan importantes diseñadores de cada región. Ninfa es mi nombre real, el que eligieron mis padres. A veces creen que es un seudónimo o un nombre de fantasía; pero es mi nombre real y me gusta mucho", cuenta Ninfa.

La diseñadora y empresaria Ninfa Benitez hace un especial agradecimiento a las modelos, fotográfos y al productor Martín García por la nota en Caras.

Modelos que participaron en la producción: Mariana Varela - Camila Iglesias - Luisana Costilla // Realización fotográfica: Marcelo Cano - Fan Jer Hwang - Andy Sanchez

Si quieren conocer mas de estos maravillosos diseños de Ninfa Benitez, pueden visitar sus redes – Facebook: Luneville Ninfa Benitez – Instagram: @ninfabenitez17 - Whatsapp 1141673848

