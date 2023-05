“NO ME PEGA PERO ME ESTOY VOLVIENDO LOCA”: EL MALTRATO PSICOLÓGICO

CREDITO CARAS

El maltrato psicológico trae consecuencias graves (incluso enfermedades físicas). El abuso puede ser tan traumático que lleva al suicidio o a la consulta psiquiátrica para resistir.

Quienes maltratan no suelen mejorar/cambiar.

No tienen "mal carácter" sino desórdenes mentales (el 75% tienen Trastorno Narcisista). No admite discusión.

Hace siglos la psiquiatría los considera casos -en su mayoría- irrecuperables.

Aunque no cometan delitos como para ser institucionalizados (cárcel o psiquiátricos), su modo de vinculación es el daño. Dañan a quien más "aman" sin escrúpulos.

Muestran una imagen perfecta hasta que la víctima confía. Después, muestran su verdadera personalidad. Engañada, la víctima pierde cierta posibilidad de elegir/pensar. Es incomprensible que esa sea la verdadera persona. Se piensa como hecho aislado y "perdonable" hasta que de pronto hay un historial de maltratos que -seguramente- empezaron antes y silenciosamente.

A esta altura, la víctima ya duda de sus percepciones y al no poder integrar las "dos caras", defensivamente cree que la verdadera es la "buena".

¿Cómo suele ser el camino del maltrato?

1. El maltratador cambia repentinamente de actitud (parece desinterés/fastidio/enojo).

2. La víctima angustiada, pregunta, recibiendo una negativa y una acusación de "traer problemas".

3. La víctima comienza a reaccionar y parece ser la "tóxica", recibiendo comentarios hirientes ("estás arruinando todo", "estás loca", "exagerás y generás problemas").

4. El abusador maltrata explícitamente y recurre al "gaslighting" (negar la percepción de la víctima burdamente). "Yo no te hice eso", "yo no dije eso". La acusa de violenta y loca.

5. En este punto hay alguien manipulando y una víctima que no puede pensar claramente.

6. El abusador se encargará de generar sospechas de infidelidad haciéndole creer que lo merece por tóxica. Le hace creer que su mayor dolor se lo causó ella misma y que la infidelidad está justificada.

7. Frente al dolor/reclamo le dirá indeseable y la lastimará de la manera más cruel. "Ojalá no te hubiera conocido", "¿mirá como te ponés?", "me vendiste otra cosa", "te vas a morir sola", etc... Palabras predilectas del abusador.

Es posible que graben tu dolor, reacciones, llantos. Mientras ellos pueden comer, contestar un correo, trabajar, "seguirla después".

Psicológicamente causan traumas. Físicamente pueden detonar enfermedades autoinmunes, trastornos de ansiedad, estrés, depresión, ataques de pánico y hasta suicidio. Es una urgencia y requiere atención inmediata.

Si estás seguro/a de ser víctima, asesórate sobre cómo manejar la separación.

Si tenés dudas consultá a un especialista porque el primer síntoma es no confiar en el propio juicio.

Si ya saliste y tenés cansancio extremo, picos de furia, recuerdos constantes, insomnio o hipersomnia, tené en cuenta que no es un duelo común. Es una experiencia traumática y debe ser abordada para que no genere secuelas irreversibles.

Psicóloga MN. 57.457

Abogada Tº92 Fº959

Presidente y Fundadora de EUTI

https://www.instagram.com/piamartina.ok/

[email protected]