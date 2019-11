¿Qué te llevó a emprender?

Mi nombre es Noelia Pace, soy Médium psíquica tarologa especialista en esoterismo, tengo mi programa Noelia Pace la Médium y lo que me llevó a emprender en esta tarea es el don natural que poseo, la energía y pasión por lo que hago y lo que amo hacer sobre todo al ver que el otro me necesita y mi Don es para beneficio del otro. Así es la vuelta del universo.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar?

Nosotras las mujeres aportamos muchas cosas primero nuestros sexto sentido que en una Médium. La Primer Médium de Argentina que tiene un programa y marca registrada, es ya mucho decir. Segundo, la pasión con la que hacemos lo que deseamos sea nuestro trabajo nuestras carreras eh incluso la vida misma. Tercero, el sentido de ponerse en el lugar del otro ese instinto que algunos llaman maternal y yo llamo de la madre tierra, de acobijar a todos. Y al liderar se hace en equipo.

¿Cuál es tu mayor caso de éxito?

Mi mayor caso de éxito es cada vez que logró que al otro ser humano que viene en búsqueda de mi ayuda le vaya bien. ¿Qué aprendiste de los fracasos? Para mí no son fracasos, son enseñanzas que me permiten avanzar y ganar experiencia, me enriquecen.

¿Cuánto pesa la comunicación en tu plan de negocios?

La comunicación es la base de mi trabajo sin ella no puedo llegar a todos los que me necesitan. Desde la comunicación más sencilla el ida y vuelta en una conversación Hasta las mismas redes que hoy me permiten atender a alguien desde Argentina estando la otra persona en la otra punta del mundo. Además yo soy comunicación con el otro desde el plano espiritual por lo que para mí es todo la comunicación.

Para contacto: 1166389355.

