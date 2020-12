Noelia Sandoval: “mi nombre es mi marca y no tengo un límite”

Noelia Sandoval es la fundadora de Nail Studio, un espacio que surgió hace un año atrás con el objetivo de enseñar el arte de las uñas. La emprendedora conversa con CARAS en una entrevista exclusiva donde nos detalla parte de historia. “En mis comienzos, evitaba mucho los avances por miedo al cambio, ya que sentía que no podía dar el 100% de mí. Sin embargo, hoy sé que fue una buena decisión para mi vida formar este espacio, tener mi propio estudio fue la puerta a grandes oportunidades y cambios”, destaca Noelia sobre la creación de Nail Studio.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el alumno?

Trabajo de manera online y presencial, puedo decir que en ambos casos el alumno aparte de aprender, se divierte. Obviamente que también se frustran, e incluso a veces arrastran un mal día y repercute mucho a la hora de trabajar. Por eso digo siempre: “antes de ser profesional soy humano”, y me pongo un rato en el lugar del alumno para hacer su día un poco más llevadero y tratar de sacarles una sonrisa.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

¿Qué mejor satisfacción que el alumno supere al maestro? Ver sus caras cuando logran algo que tanto les estaba costando. Al final del día me doy cuenta de que ellos me enseñaron más a mí de lo que creen.



¿Cómo te has reinventado con la pandemia?

La pandemia me abrió la cabeza y mi vida dio un giro de 360°. Decidí a través de las redes sociales abrir capacitaciones online a bajo costo, para que todo aquel que quiera crecer pueda hacerlo.

Fue una situación difícil, pero cada experiencia que viví me permitió expandirme más y llegar a un público diferente. También tuvieron la posibilidad de capacitarse alumnos de diferentes partes del mundo como España, Suiza, Guatemala, Uruguay, Ecuador, etc. Fue algo que jamás en mi vida me hubiese imaginado y me llena de felicidad.

¿Cómo te proyectas? ¿qué es lo que viene a futuro para tu marca?

Mi próxima meta es abrir mi estudio en un lugar mucho más amplio y poder incorporar más servicios. Aprovecho cada una de las oportunidades que se me presentan para poder dar lo mejor de mí. Mi nombre es mi marca y no tengo un límite, amo poder seguir creciendo todos los días en esta profesión que elegí y disfruto ejercer.



Datos de contacto: Instagram: @noeliasandoval.nails - Facebook: Noelia Sandoval - Celular: 1164867112 . Email: noeliaasandoval@outlook.com